https://ria.ru/20230727/ukraina-1886535388.html

Украине спрогнозировали неожиданное будущее после новостей с фронта

Украине спрогнозировали неожиданное будущее после новостей с фронта - РИА Новости, 27.07.2023

Украине спрогнозировали неожиданное будущее после новостей с фронта

США должны были помешать контрнаступлению ВСУ, и теперь от них зависит, ждет ли Украину судьба еще одной Сирии, пишет Дэниел Ларисон в статье для издания... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:10

2023-07-27T10:10

2023-07-27T12:15

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. США должны были помешать контрнаступлению ВСУ, и теперь от них зависит, ждет ли Украину судьба еще одной Сирии, пишет Дэниел Ларисон в статье для издания Responsible Statecraft."Администрация Белого дома должна теперь активно стремиться к прекращению огня, чтобы помочь Киеву закрепить уже достигнутые успехи до того, как украинские силы понесут новые потери", — говорится в публикации. Автор сожалеет, что США не использовали последние полгода для того, чтобы заложить основу для переговоров. Но, по его мнению, лучше начать сейчас, чем ждать еще год или даже дольше, пока ситуация ухудшится. "Перемирие, подобное тому, которое остановило боевые действия в Корее 70 лет назад, считается образцом того, как можно положить конец нынешней войне", — считает Ларисон. По его словам, попытка Киева вернуть себе всю территорию, которую удерживают сейчас российские войска, сопряжена с риском как эскалации напряженности, так и истощения Украины. В результате Киев может получить меньше, чем имеет сегодня, заключил автор.

https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886524279.html

https://ria.ru/20230727/svo-1886388932.html

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в мире, сша, киев, украина, вооруженные силы украины