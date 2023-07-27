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Россия выступает за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом

Россия выступает за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 27.07.2023

Россия выступает за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами ведущих региональных организаций Африки заявил, что Россия выступает за сотрудничество в борьбе с угрозами,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:46

2023-07-27T16:46

2023-07-27T17:02

африка

россия

форум "россия — африка"

в мире

владимир путин

африканский союз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами ведущих региональных организаций Африки заявил, что Россия выступает за сотрудничество в борьбе с угрозами, такими как терроризм и экстремизм."Сегодня будет одобрен масштабный совместный российско-афросоюзовский план действий до 2026 года. Этот комплексный документ принимается в развитие Меморандума о взаимопонимания между правительством Российской Федерации и комиссией Африканского союза об основах взаимоотношений и сотрудничестве от 2019 года. И предусматривает активизацию контактов по вопросам мира и безопасности, разрешении кризисных ситуаций", - сказал Путин на рабочем завтраке с представителями африканских организаций.Кроме того, добавил он, РФ полагает, что "качественно дополнить инструментарий взаимодействия России и Африканского союза могло бы создание нового постоянно действующего диалогового механизма для консультаций по таким насущным темам, как борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение продовольственной, информационной и экологической безопасности".Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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