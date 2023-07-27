https://ria.ru/20230727/uganda-1886651744.html

МИД Уганды заявил о желании локализовать производство российских удобрений

МИД Уганды заявил о желании локализовать производство российских удобрений - РИА Новости, 27.07.2023

МИД Уганды заявил о желании локализовать производство российских удобрений

Уганда рассчитывает привлечь российских производителей удобрений для локализации производства на своей территории, сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:13

2023-07-27T16:13

2023-07-27T16:13

экономика

уганда

россия

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Уганда рассчитывает привлечь российских производителей удобрений для локализации производства на своей территории, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Джедже Одонго. "Мы бы предпочли, чтобы вместо импорта мы работали с российскими властями и частными предприятиями, чтобы прийти и создать производственные мощности в нашей стране, потому что ресурсы, сырье для производства удобрений в изобилии на нашей земле", - сказал Одонго на полях саммита "Россия-Африка". Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/udobreniya-1886526931.html

уганда

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, уганда, россия, форум "россия — африка"