https://ria.ru/20230727/uganda-1886651744.html
МИД Уганды заявил о желании локализовать производство российских удобрений
МИД Уганды заявил о желании локализовать производство российских удобрений - РИА Новости, 27.07.2023
МИД Уганды заявил о желании локализовать производство российских удобрений
Уганда рассчитывает привлечь российских производителей удобрений для локализации производства на своей территории, сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:13
2023-07-27T16:13
2023-07-27T16:13
экономика
уганда
россия
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Уганда рассчитывает привлечь российских производителей удобрений для локализации производства на своей территории, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Джедже Одонго. "Мы бы предпочли, чтобы вместо импорта мы работали с российскими властями и частными предприятиями, чтобы прийти и создать производственные мощности в нашей стране, потому что ресурсы, сырье для производства удобрений в изобилии на нашей земле", - сказал Одонго на полях саммита "Россия-Африка". Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/udobreniya-1886526931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, уганда, россия, форум "россия — африка"
Экономика, Уганда, Россия, Форум "Россия — Африка"
МИД Уганды заявил о желании локализовать производство российских удобрений
Глава МИД Одонго: Уганда рассчитывает привлечь российских производителей удобрений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Уганда рассчитывает привлечь российских производителей удобрений для локализации производства на своей территории, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Джедже Одонго.
"Мы бы предпочли, чтобы вместо импорта мы работали с российскими властями и частными предприятиями, чтобы прийти и создать производственные мощности в нашей стране, потому что ресурсы, сырье для производства удобрений в изобилии на нашей земле", - сказал Одонго на полях саммита "Россия-Африка".
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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