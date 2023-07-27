https://ria.ru/20230727/udobreniya-1886503379.html

В РАПУ рассказали о динамике объема поставок российских удобрений в Африку

В РАПУ рассказали о динамике объема поставок российских удобрений в Африку - РИА Новости, 27.07.2023

В РАПУ рассказали о динамике объема поставок российских удобрений в Африку

Объем поставок российских минеральных удобрений в Африку в этом году как минимум сохранится на уровне 2022 года, а в долгосрочной перспективе при... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T00:20

2023-07-27T00:20

2023-07-27T00:20

африка

россия

фосагро

еврохим

уралхим

зерновая сделка

в мире

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Объем поставок российских минеральных удобрений в Африку в этом году как минимум сохранится на уровне 2022 года, а в долгосрочной перспективе при платежеспособном спросе, налаженной инфраструктуре и логистике сможет расти более динамично, заявил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Динамика - точно как минимум прошлый год, который был рекордным с точки зрения поставок", - заявил он, отвечая на вопрос о динамике поставок российских минеральных удобрений в 2023 году на Африканский континент. Говоря же о дальнейших перспективах, он отметил, что пока Россия поставляет в Африку 1,6 миллиона тонн минеральных удобрений или 12% от всего импорта удобрений в регион. "Соответственно, внутри этого коридора, конечно, Россия может конкурентно наращивать свою долю рынка безотносительно самого роста спроса со стороны Африки. Если будет растущий платежеспособный спрос со стороны наших контрагентов любой из стран Африканского региона, без сомнения, мы сможем обеспечить наших потребителей всеми высококачественными удобрениями", - добавил Гурьев. Среди крупнейших потребителей российских минеральных удобрений на африканском континенте - Южная Африка, Марокко, Сенегал, Танзания, Кот-д'Ивуар, Уганда, Мозамбик, Кения, Камерун. При этом, отметил глава РАПУ, за последние 5 лет поставки в регион выросли более чем в 2 раза: с 770 тысяч тонн в 2018 году до 1,6 миллиона тонн в 2022 году. Наиболее востребованы среди африканских стран аммиачная селитра, карбамид, сложные минеральные удобрения и аммофос. Лидеры среди российских поставщиков - компания "Фосагро" с долей 33%, "Еврохим" (25%) и "Уралхим" ("Уралкалий") (24%). Говоря о факторах, которые могли бы дать импульс росту поставок в Африку, он выделил расширение платежеспособного спроса, а также необходимость развития инфраструктуры - как портовой, так и логистической, "чтобы везти минеральные удобрения вглубь страны". Также, по его словам, необходимо обучать персонал и непосредственно фермеров агрокультуре. "Я думаю, что первые реальные вещи будут сделаны как раз в создании больших хабов по минеральным удобрениям, портовой инфраструктуры и логистики - не только на вход, но и на выход, чтобы можно было так же вывозить зерно, обеспечивая валютой страну-производителя. Как только эти проблемы буду решаться, а это однозначно вопрос не года, не двух и не трех, но динамика уже видна, рост потребления со стороны региона постоянен... тогда этот бизнес заработает гораздо быстрее, динамичнее, мы увидим действительно мощнейший взрыв сельского хозяйства во всех странах Африки", - полагает глава РАПУ.

https://ria.ru/20230725/davlenie-1886150225.html

https://ria.ru/20230725/afrika-1886211906.html

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африка, россия, фосагро, еврохим, уралхим, зерновая сделка, в мире