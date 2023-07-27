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Туроператоры рассказали, когда можно найти дешевые путевки в Турцию
Туроператоры рассказали, когда можно найти дешевые путевки в Турцию - РИА Новости, 27.07.2023
Туроператоры рассказали, когда можно найти дешевые путевки в Турцию
Туроператоры назвали минимальную стоимость каникул в Турции в августе, в этом году есть профицит предложения, значит, есть смысл искать "горящие" туры, сообщает РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:14
2023-07-27T18:14
2023-07-27T18:14
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Туроператоры назвали минимальную стоимость каникул в Турции в августе, в этом году есть профицит предложения, значит, есть смысл искать "горящие" туры, сообщает АТОР. Участники рынка проанализировали данные на пакетные туры, включающие перелет, трансфер, страховку, проживание в бюджетной "пятерке" на "все включено".Оказалось, что путевки с вылетом через день после покупки стоят на 30-40 процентов ниже, чем те, где отправление в отпуск – 5 августа, то есть через неделю. Так, минимальная стоимость "горящих" путевок – от 100 тысяч рублей на двоих против 140 тысяч.Эксперты отмечают, что в этом году есть профицит предложения, значит есть смысл искать "горящие" туры. Так можно ощутимо сэкономить.Кроме того, участники рынка отмечают, что в сегменте недорогих "пятерок" цены на одинаковые турпакеты в июле оказались на три-пять процентов выше, чем в августе – в пик сезона. Это может быть связано с недозагрузкой такой категории отелей.Путевки с вылетами в самом конце августа можно сейчас купить за сумму от 122 тысяч рублей на двоих. То есть они примерно на десять процентов ниже, чем в начале последнего месяца лета. Причина – отток туристов с детьми во время окончания школьных каникул. Именно в конце августа и начале сентября можно отдохнуть в Турции за небольшие деньги.
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новости - туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море, туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых на море, Туризм, куда можно лететь
Туроператоры рассказали, когда можно найти дешевые путевки в Турцию
АТОР: в начале августа туристы могут отдохнуть в Турции вдвоем за 100 тысяч рублей
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости.
Туроператоры назвали минимальную стоимость каникул в Турции в августе, в этом году есть профицит предложения, значит, есть смысл искать "горящие" туры, сообщает
АТОР.
Участники рынка проанализировали данные на пакетные туры, включающие перелет, трансфер, страховку, проживание в бюджетной "пятерке" на "все включено".
Оказалось, что путевки с вылетом через день после покупки стоят на 30-40 процентов ниже, чем те, где отправление в отпуск – 5 августа, то есть через неделю. Так, минимальная стоимость "горящих" путевок – от 100 тысяч рублей на двоих против 140 тысяч.
Эксперты отмечают, что в этом году есть профицит предложения, значит есть смысл искать "горящие" туры. Так можно ощутимо сэкономить.
Кроме того, участники рынка отмечают, что в сегменте недорогих "пятерок" цены на одинаковые турпакеты в июле оказались на три-пять процентов выше, чем в августе – в пик сезона. Это может быть связано с недозагрузкой такой категории отелей.
Путевки с вылетами в самом конце августа можно сейчас купить за сумму от 122 тысяч рублей на двоих. То есть они примерно на десять процентов ниже, чем в начале последнего месяца лета. Причина – отток туристов с детьми во время окончания школьных каникул. Именно в конце августа и начале сентября можно отдохнуть в Турции за небольшие деньги.
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