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В суд на Украине подали иск об отмене результатов экспертизы устава УПЦ - РИА Новости, 27.07.2023
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Религия
 
22:53 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/tserkov-1886739088.html
В суд на Украине подали иск об отмене результатов экспертизы устава УПЦ
В суд на Украине подали иск об отмене результатов экспертизы устава УПЦ - РИА Новости, 27.07.2023
В суд на Украине подали иск об отмене результатов экспертизы устава УПЦ
Иск о признании противоправными и отмене результатов проведенной украинской госслужбой по этнополитике и свободе совести экспертизы устава УПЦ на наличие связей РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T22:53
2023-07-27T22:53
религия
украина
россия
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Иск о признании противоправными и отмене результатов проведенной украинской госслужбой по этнополитике и свободе совести экспертизы устава УПЦ на наличие связей с РПЦ подан в Киевский окружной суд в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря. В феврале этого года госслужба Украины по этнополитике сообщила, что проведенная религиоведческая экспертиза устава УПЦ показала наличие церковно-канонической связи с Русской православной церковью (РПЦ). "В Киевский окружной административный суд в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/ мужской монастырь/ УПЦ подано исковое заявление. Ответчик - Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести", - написал Чекман в своем телеграм-канале. По его словам, суть иска – "о признании противоправными и отмене" приказов госслужбы по этнополитике "об обеспечении проведения религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской Православной Церкви" и заключения этой экспертизы. "Экспертиза проведена с многочисленными нарушениями законодательства и предвзятыми лицами, которые неоднократно выражали негативное отношение к УПЦ. Надеемся на законное, беспристрастное и справедливое судебное разбирательство", - отметил Чекман. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, россия, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
В суд на Украине подали иск об отмене результатов экспертизы устава УПЦ

Адвокат Чекман: в суд на Украине подали иск об отмене результатов экспертизы устава УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Иск о признании противоправными и отмене результатов проведенной украинской госслужбой по этнополитике и свободе совести экспертизы устава УПЦ на наличие связей с РПЦ подан в Киевский окружной суд в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря.
В феврале этого года госслужба Украины по этнополитике сообщила, что проведенная религиоведческая экспертиза устава УПЦ показала наличие церковно-канонической связи с Русской православной церковью (РПЦ).
"В Киевский окружной административный суд в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/ мужской монастырь/ УПЦ подано исковое заявление. Ответчик - Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести", - написал Чекман в своем телеграм-канале.
По его словам, суть иска – "о признании противоправными и отмене" приказов госслужбы по этнополитике "об обеспечении проведения религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской Православной Церкви" и заключения этой экспертизы.
"Экспертиза проведена с многочисленными нарушениями законодательства и предвзятыми лицами, которые неоднократно выражали негативное отношение к УПЦ. Надеемся на законное, беспристрастное и справедливое судебное разбирательство", - отметил Чекман.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаРоссияРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковь
 
 
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