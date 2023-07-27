В суд на Украине подали иск об отмене результатов экспертизы устава УПЦ
Адвокат Чекман: в суд на Украине подали иск об отмене результатов экспертизы устава УПЦ
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Иск о признании противоправными и отмене результатов проведенной украинской госслужбой по этнополитике и свободе совести экспертизы устава УПЦ на наличие связей с РПЦ подан в Киевский окружной суд в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря.
В феврале этого года госслужба Украины по этнополитике сообщила, что проведенная религиоведческая экспертиза устава УПЦ показала наличие церковно-канонической связи с Русской православной церковью (РПЦ).
"В Киевский окружной административный суд в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/ мужской монастырь/ УПЦ подано исковое заявление. Ответчик - Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести", - написал Чекман в своем телеграм-канале.
По его словам, суть иска – "о признании противоправными и отмене" приказов госслужбы по этнополитике "об обеспечении проведения религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской Православной Церкви" и заключения этой экспертизы.
"Экспертиза проведена с многочисленными нарушениями законодательства и предвзятыми лицами, которые неоднократно выражали негативное отношение к УПЦ. Надеемся на законное, беспристрастное и справедливое судебное разбирательство", - отметил Чекман.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".