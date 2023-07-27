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Депутат Рады призвал Киев не принимать закон, запрещающий УПЦ - РИА Новости, 27.07.2023
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Религия
 
22:03 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/tserkov-1886733451.html
Депутат Рады призвал Киев не принимать закон, запрещающий УПЦ
Депутат Рады призвал Киев не принимать закон, запрещающий УПЦ - РИА Новости, 27.07.2023
Депутат Рады призвал Киев не принимать закон, запрещающий УПЦ
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал украинских парламентариев не принимать закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T22:03
2023-07-27T22:03
религия
украина
киев
россия
верховная рада украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал украинских парламентариев не принимать закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. Ранее союз православных журналистов сообщил, что на этой неделе Верховная рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ. "Моя позиция неизменна: принятие законов, которые ограничивают права людей в вопросах религии, неприемлемо. Украина - правовая страна. Рассказы о предателях в рядах любых общин не могут быть основанием для преследований всех членов общины... Призываю всех депутатов не принимать законов, которые дадут старт ущемлению прав верующих и внесут раскол в общество", - сказал Дмитрук в видеообращении в своем телеграм-канале. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, киев, россия, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Депутат Рады призвал Киев не принимать закон, запрещающий УПЦ

Депутат Рады Дмитрук призвал украинских парламентариев не принимать закон, запрещающий УПЦ

© Фото : Киево-Печерская лавраВерующие в Киево-Печерской лавре
Верующие в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Киево-Печерская лавра
Верующие в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал украинских парламентариев не принимать закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь.
Ранее союз православных журналистов сообщил, что на этой неделе Верховная рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ.
"Моя позиция неизменна: принятие законов, которые ограничивают права людей в вопросах религии, неприемлемо. Украина - правовая страна. Рассказы о предателях в рядах любых общин не могут быть основанием для преследований всех членов общины... Призываю всех депутатов не принимать законов, которые дадут старт ущемлению прав верующих и внесут раскол в общество", - сказал Дмитрук в видеообращении в своем телеграм-канале.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
РелигияУкраинаКиевРоссияВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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