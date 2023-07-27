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Цена нефти WTI превысила 80 долларов за баррель - РИА Новости, 27.07.2023
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15:44 27.07.2023 (обновлено: 16:22 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/tsena-1886641232.html
Цена нефти WTI превысила 80 долларов за баррель
Цена нефти WTI превысила 80 долларов за баррель - РИА Новости, 27.07.2023
Цена нефти WTI превысила 80 долларов за баррель
Стоимость нефти американской марки WTI превысила 80 долларов за баррель, следует из данных торгов. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:44
2023-07-27T16:22
wti (нефть)
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Стоимость нефти американской марки WTI превысила 80 долларов за баррель, следует из данных торгов.Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,51 процента, до 79,95 доллара, минутами ранее показатель превышал 80 долларов — впервые с 19 апреля.Кроме того, стоимость нефти марки Brent превысила 84 доллара за баррель.По состоянию на 15:53 мск цена сентябрьских фьючерсов увеличивалась на 1,24 процента — до 83,93 доллара за баррель, минутами ранее показатель превысил 84 доллара впервые с апреля.В целом мировые цены на нефть замедлили рост после публикации несколькими крупными энергетическими компаниями финансовой отчетности за полугодие. Так, британо-нидерландская Shell зафиксировала падение чистой прибыли в два раза за шесть месяцев и в 5,7 раза за второй квартал 2023 года по сравнению с показателями аналогичного периода в прошлом году.Инвесторы также ждут выход американской макроэкономической статистики. В четверг Министерство торговли США опубликует данные о ВВП. Ожидается, что экономика страны во втором квартале, согласно первой оценке, выросла на 1,8 процента в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
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wti (нефть), цены на нефть, экономика
WTI (нефть), Цены на нефть, Экономика
Цена нефти WTI превысила 80 долларов за баррель

Стоимость нефти марки WTI превысила 80 долларов за баррель впервые с 19 апреля

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Стоимость нефти американской марки WTI превысила 80 долларов за баррель, следует из данных торгов.
Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,51 процента, до 79,95 доллара, минутами ранее показатель превышал 80 долларов — впервые с 19 апреля.
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Кроме того, стоимость нефти марки Brent превысила 84 доллара за баррель.
По состоянию на 15:53 мск цена сентябрьских фьючерсов увеличивалась на 1,24 процента — до 83,93 доллара за баррель, минутами ранее показатель превысил 84 доллара впервые с апреля.
В целом мировые цены на нефть замедлили рост после публикации несколькими крупными энергетическими компаниями финансовой отчетности за полугодие. Так, британо-нидерландская Shell зафиксировала падение чистой прибыли в два раза за шесть месяцев и в 5,7 раза за второй квартал 2023 года по сравнению с показателями аналогичного периода в прошлом году.
Инвесторы также ждут выход американской макроэкономической статистики. В четверг Министерство торговли США опубликует данные о ВВП. Ожидается, что экономика страны во втором квартале, согласно первой оценке, выросла на 1,8 процента в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
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