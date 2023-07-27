https://ria.ru/20230727/trevoga-1886683598.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.07.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:44

2023-07-27T17:44

2023-07-27T17:44

специальная военная операция на украине

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кировоградская область

николаевская область

харьковская область

черкасская область

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Первым – в 17.26 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области. Через несколько минут тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230726/vzryv-1886481981.html

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