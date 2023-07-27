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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.07.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:13
2023-07-27T15:13
2023-07-27T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Отмечается, что сигналы тревоги были объявлены в областях в 15.00 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили тревогу в Полтавской и еще двух областях страны