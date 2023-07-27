https://ria.ru/20230727/tovarooborot-1886573619.html

Россия и Африка смогут радикально увеличить товарооборот, заявил Путин

Россия и Африка смогут радикально увеличить товарооборот, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2023

Россия и Африка смогут радикально увеличить товарооборот, заявил Путин

России и странам Африки по силам в будущем значительно увеличить товарооборот, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:21

2023-07-27T12:21

2023-07-27T13:06

россия

африка

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. России и странам Африки по силам в будущем значительно увеличить товарооборот, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что по итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг 18 миллиардов долларов. Это один из очевидных результатов сочинского саммита "Россия - Африка". Уверен, что нам всем вместе по силам в обозримой перспективе более радикально увеличить торговлю", - сообщил президент России на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".По его словам, за первую половину 2023 года объем экспортно-импортных операций со странами Африки "вырос более чем на треть"."Неплохо выглядит и структура товарооборота. Свыше 50% российских поставок в Африку – это машины и оборудование, химическая продукция, а также продовольствие", - уточнил Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

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россия

африка

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, африка, владимир путин, форум "россия — африка"