https://ria.ru/20230727/tovarooborot-1886556697.html

Путин отметил увеличение товарооборота со странами Африки

Путин отметил увеличение товарооборота со странами Африки - РИА Новости, 27.07.2023

Путин отметил увеличение товарооборота со странами Африки

Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на сложности пандемии и санкции удалось обеспечить рост торговых связей с африканскими странами,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:32

2023-07-27T11:32

2023-07-27T11:32

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на сложности пандемии и санкции удалось обеспечить рост торговых связей с африканскими странами, товарооборот увеличился почти на 35% в этом году."Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса и введением в отношение России незаконных санкций, удалось обеспечить рост темпов торгово-экономических связей. В 2022 году объем взаимной торговли составил порядка 189 миллиардов долларов, в первом полугодии этого года товарооборот еще увеличился почти на 35%", - сказал он на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.Встреча проходит на полях саммита "Россия-Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/afrika-1886539153.html

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форум "россия — африка", африканский союз, владимир путин, африка, экономика, в мире