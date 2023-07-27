https://ria.ru/20230727/tovarooborot-1886556697.html
Путин отметил увеличение товарооборота со странами Африки
Путин отметил увеличение товарооборота со странами Африки - РИА Новости, 27.07.2023
Путин отметил увеличение товарооборота со странами Африки
Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на сложности пандемии и санкции удалось обеспечить рост торговых связей с африканскими странами,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:32
2023-07-27T11:32
2023-07-27T11:32
форум "россия — африка"
африканский союз
владимир путин
африка
экономика
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на сложности пандемии и санкции удалось обеспечить рост торговых связей с африканскими странами, товарооборот увеличился почти на 35% в этом году."Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса и введением в отношение России незаконных санкций, удалось обеспечить рост темпов торгово-экономических связей. В 2022 году объем взаимной торговли составил порядка 189 миллиардов долларов, в первом полугодии этого года товарооборот еще увеличился почти на 35%", - сказал он на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.Встреча проходит на полях саммита "Россия-Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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форум "россия — африка", африканский союз, владимир путин, африка, экономика, в мире
Форум "Россия — Африка", Африканский союз, Владимир Путин, Африка, Экономика, В мире
Путин отметил увеличение товарооборота со странами Африки
Путин отметил рост товарооборота со странами Африки на 35 процентов, несмотря на санкции