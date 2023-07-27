https://ria.ru/20230727/terakt-1886708952.html
Задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт по заданию СБУ
Задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт по заданию СБУ - РИА Новости, 27.07.2023
Задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт по заданию СБУ
Задержанный украинский агент на опубликованном ФСБ видео признался, что должен был совершить теракт на корабле Черноморского флота по заданию украинских... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:06
2023-07-27T19:06
2023-07-27T20:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Задержанный украинский агент на опубликованном ФСБ видео признался, что должен был совершить теракт на корабле Черноморского флота по заданию украинских спецслужб."С начала специальной военной операции, поддавшись пропаганде, был завербован Службой безопасности Украины. <...> В июле 2023 года мне поступило задание совершить террористический акт, за успешное выполнение задания мне гарантировалось предоставление украинского гражданства и денежные средства", — сказал задержанный.Он уточнил, что поддерживал связь с СБУ через знакомую с Украины и передавал секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в специальной военной операции.Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании украинского агента, готовившего взрыв на одном из военных кораблей, оснащенном высокоточными ракетами.У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте.
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Завербованный ВСУ россиянин — о неудачной попытке теракта
Завербованный ВСУ россиянин — о неудачной попытке теракта
2023-07-27T19:06
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украина, фсб, служба безопасности украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, ФСБ, Служба безопасности Украины, Россия, Безопасность
Задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт по заданию СБУ
Задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт на корабле по заданию СБУ