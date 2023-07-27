Рейтинг@Mail.ru
Задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт по заданию СБУ - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 27.07.2023 (обновлено: 20:45 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/terakt-1886708952.html
Задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт по заданию СБУ
Задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт по заданию СБУ - РИА Новости, 27.07.2023
Задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт по заданию СБУ
Задержанный украинский агент на опубликованном ФСБ видео признался, что должен был совершить теракт на корабле Черноморского флота по заданию украинских... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:06
2023-07-27T20:45
специальная военная операция на украине
украина
фсб
служба безопасности украины
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886723424_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3484b205958afcbfdaf6e1cd34b650c7.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Задержанный украинский агент на опубликованном ФСБ видео признался, что должен был совершить теракт на корабле Черноморского флота по заданию украинских спецслужб."С начала специальной военной операции, поддавшись пропаганде, был завербован Службой безопасности Украины. &lt;...&gt; В июле 2023 года мне поступило задание совершить террористический акт, за успешное выполнение задания мне гарантировалось предоставление украинского гражданства и денежные средства", — сказал задержанный.Он уточнил, что поддерживал связь с СБУ через знакомую с Украины и передавал секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в специальной военной операции.Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании украинского агента, готовившего взрыв на одном из военных кораблей, оснащенном высокоточными ракетами.У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте.
https://ria.ru/20230727/terakty-1886612078.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Завербованный ВСУ россиянин — о неудачной попытке теракта
Завербованный ВСУ россиянин — о неудачной попытке теракта
2023-07-27T19:06
true
PT1M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886723424_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_98219dbb81cba920f1b176099b8a5501.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, фсб, служба безопасности украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, ФСБ, Служба безопасности Украины, Россия, Безопасность
Задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт по заданию СБУ

Задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт на корабле по заданию СБУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Задержанный украинский агент на опубликованном ФСБ видео признался, что должен был совершить теракт на корабле Черноморского флота по заданию украинских спецслужб.
"С начала специальной военной операции, поддавшись пропаганде, был завербован Службой безопасности Украины. <...> В июле 2023 года мне поступило задание совершить террористический акт, за успешное выполнение задания мне гарантировалось предоставление украинского гражданства и денежные средства", — сказал задержанный.
Он уточнил, что поддерживал связь с СБУ через знакомую с Украины и передавал секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в специальной военной операции.
Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании украинского агента, готовившего взрыв на одном из военных кораблей, оснащенном высокоточными ракетами.
У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2023 году
Вчера, 14:13
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФСБСлужба безопасности УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала