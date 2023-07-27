https://ria.ru/20230727/tekhnopark-1886733070.html

В нижегородской "Квантовой долине" создадут технопарк "Академик Андронов"

В нижегородской "Квантовой долине" создадут технопарк "Академик Андронов" - РИА Новости, 27.07.2023

В нижегородской "Квантовой долине" создадут технопарк "Академик Андронов"

Технопарк "Академик Андронов" планируется создать на базе нижегородского инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина", заявил... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T21:58

2023-07-27T21:58

2023-07-27T21:58

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл – РИА Новости. Технопарк "Академик Андронов" планируется создать на базе нижегородского инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина", заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе отчета перед депутатами законодательного собрания. Технопарк будет носить имя выдающегося нижегородца - советского физика и математика, академика Александра Андронова, внесшего большой вклад в развитие отечественной науки и региональных научных и инженерных школ. "В настоящее время прорабатывается вопрос создания в рамках ИНТЦ "Квантовая долина" технопарка "Академик Андронов" для реализации инновационных стартапов, подготовки научных и инженерных кадров для промышленных предприятий", - рассказал Никитин. Он отметил, что подготовка инженерных кадров и реализация университетских технологических стартапов на базе лабораторий технопарка "Академик Андронов" - идея, лежащая в основе инвестиционно-технологической инициативы "Новая механика", разработанной Нижегородским научно-образовательным центром. Как пояснили в управляющей компании ИНТЦ "Квантовая долина", в технопарке "Академик Андронов" планируется размещение резидентов, реализующих свои проекты совместно с вузами и научными институтами региона. "Подготовлена архитектурная концепция, разрабатывается проект планировки территории, вносятся изменения в градостроительную документацию. Технопарк планируется разместить на территории кластера ИНТЦ в Кузнечихе. Общая площадь зданий составит более 21 тысячи квадратных метров. В них разместятся производственные цеха, офисы, лектории, рекреационные и спортивные зоны. Строения планируется связать между собой переходами, чтобы резиденты могли беспрепятственно попасть в любой корпус, не выходя на улицу", - рассказал генеральный директор АО "Управляющая компания ИНТЦ "Квантовая долина" Тимур Халитов.

https://ria.ru/20230727/turpotok-1886664304.html

нижегородская область

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нижегородская область, глеб никитин