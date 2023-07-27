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Шапша проконтролировал ход строительства технопарка профобразования - РИА Новости, 27.07.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:59 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/tekhnopark-1886669275.html
Шапша проконтролировал ход строительства технопарка профобразования
Шапша проконтролировал ход строительства технопарка профобразования - РИА Новости, 27.07.2023
Шапша проконтролировал ход строительства технопарка профобразования
Губернатор Калужской области Владислав Шапша проконтролировал ход строительства технопарка профессионального образования, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:59
2023-07-27T16:59
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 27 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша проконтролировал ход строительства технопарка профессионального образования, сообщает правительство региона. Сообщается, что Шапша посетил строительную площадку реализации федерального проекта "Профессионалитет". "Для создания имущественного комплекса технопарка профессионального образования, в том числе, реконструировано здание бывшего торгового центра по Тульскому шоссе. Главе региона продемонстрировали приближение работ к завершающей стадии", - говорится в сообщении. Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта ведутся в соответствии с графиком, отмечает областное правительство. В частности, проводятся электромонтажные работы, идет прокладка линий связи. Продолжаются чистовые отделочные работы – окраска стен, облицовка плиткой, устройство потолков. Начат монтаж вентилируемого фасада и остекление, установка витражей. Одновременно идет благоустройство территории. Оценив увиденное, Владислав Шапша отметил хороший уровень готовности второго и третьего этажей и рекомендовал увеличить темп работ на первом этаже. Глава региона напомнил всем участникам процесса создания технопарка об ответственности за соблюдение сроков и дальше. "К началу учебного года свои обязательства по этому важному для нашего региона и всей страны проекту мы должны выполнить. Первая неделя августа – срок завершения большинства работ и в здании, и по благоустройству", - подчеркнул губернатор. Он отметил, что часть оборудования уже на месте, в том числе станки, оборудование для робототехники, типографии, сельхозтехника, беспилотники. В августе начнется монтаж оборудования в мастерских. Говоря об эффективном использовании объекта еще на стадии доукомплектования мастерских, Владислав Шапша предложил сделать его доступным не только для обучения студентов, но и для профориентации школьников. "Наши предприятия заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров. Взаимодействие с руководством профтехцентра по учебным планам, размещение здесь своего оборудования поможет в решении кадрового вопроса", - сказал глава региона.
https://ria.ru/20230726/nalogi-1886499200.html
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владислав шапша
Калужская область, Владислав Шапша
Шапша проконтролировал ход строительства технопарка профобразования

Губернатор Калужской области проконтролировал ход строительства технопарка профобразования

© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 27 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша проконтролировал ход строительства технопарка профессионального образования, сообщает правительство региона.
Сообщается, что Шапша посетил строительную площадку реализации федерального проекта "Профессионалитет".
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"Для создания имущественного комплекса технопарка профессионального образования, в том числе, реконструировано здание бывшего торгового центра по Тульскому шоссе. Главе региона продемонстрировали приближение работ к завершающей стадии", - говорится в сообщении.
Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта ведутся в соответствии с графиком, отмечает областное правительство. В частности, проводятся электромонтажные работы, идет прокладка линий связи. Продолжаются чистовые отделочные работы – окраска стен, облицовка плиткой, устройство потолков. Начат монтаж вентилируемого фасада и остекление, установка витражей. Одновременно идет благоустройство территории.
Оценив увиденное, Владислав Шапша отметил хороший уровень готовности второго и третьего этажей и рекомендовал увеличить темп работ на первом этаже. Глава региона напомнил всем участникам процесса создания технопарка об ответственности за соблюдение сроков и дальше.
«
"К началу учебного года свои обязательства по этому важному для нашего региона и всей страны проекту мы должны выполнить. Первая неделя августа – срок завершения большинства работ и в здании, и по благоустройству", - подчеркнул губернатор.
Он отметил, что часть оборудования уже на месте, в том числе станки, оборудование для робототехники, типографии, сельхозтехника, беспилотники. В августе начнется монтаж оборудования в мастерских. Говоря об эффективном использовании объекта еще на стадии доукомплектования мастерских, Владислав Шапша предложил сделать его доступным не только для обучения студентов, но и для профориентации школьников.
"Наши предприятия заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров. Взаимодействие с руководством профтехцентра по учебным планам, размещение здесь своего оборудования поможет в решении кадрового вопроса", - сказал глава региона.
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