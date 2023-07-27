https://ria.ru/20230727/tatarstan-1886624031.html

Опыт Татарстана в переработке сырья может быть востребован Мавританией

Опыт Татарстана в переработке сырья может быть востребован Мавританией - РИА Новости, 27.07.2023

Опыт Татарстана в переработке сырья может быть востребован Мавританией

Опыт Татарстана в сфере переработки сырья важен для Мавритании, которая намерена сосредоточиться на переработке сырья внутри страны, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:46

2023-07-27T14:46

2023-07-27T14:47

республика татарстан

рустам минниханов

мавритания

форум "россия — африка"

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КАЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Опыт Татарстана в сфере переработки сырья важен для Мавритании, которая намерена сосредоточиться на переработке сырья внутри страны, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с премьер-министром Исламской Республики Мавритания Мохаммедом Ульд Билалом. Встреча состоялась в рамках экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", который проходит в Санкт-Петербурге. "Политика страны нацелена на развитие сырьевой промышленности. Взаимовыгодное сотрудничество было бы для нас ценным, ваши знания и опыт востребованы и необходимы. Особенно сегодня, когда мы намерены минимизировать экспорт сырья, сосредоточившись на его переработке внутри страны", - цитирует пресс-служба слова премьер-министра Мавритании. Мохаммед Ульд Билал подчеркнул, что Мавритания – развивающаяся страна, и есть большие возможности для инвестиций. Он также сообщил, что бизнес-круги Мавритании могут наладить деловые контакты с производителями Татарстана. "Мы предложим нашим бизнес-структурам наладить сотрудничество с Республикой Татарстан", - сказал он. Минниханов отметил, что сегодня взаимодействие Татарстана с Мавританией в рамках российско-мавританских отношений развивается поступательно. В целом есть потенциал для развития связей в таких областях, как энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство автокомпонентов, IT, медицина и фармацевтика, агропромышленный комплекс и других. Глава Татарстана подтвердил заинтересованность в развитии отношений. "Мы ждем ваши бизнес-делегации в Татарстане", - сказал он.

https://ria.ru/20230713/turizm-1884083479.html

мавритания

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рустам минниханов, мавритания, форум "россия — африка"