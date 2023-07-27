Рейтинг@Mail.ru
Опыт Татарстана в переработке сырья может быть востребован Мавританией - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
14:46 27.07.2023 (обновлено: 14:47 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/tatarstan-1886624031.html
Опыт Татарстана в переработке сырья может быть востребован Мавританией
Опыт Татарстана в переработке сырья может быть востребован Мавританией - РИА Новости, 27.07.2023
Опыт Татарстана в переработке сырья может быть востребован Мавританией
Опыт Татарстана в сфере переработки сырья важен для Мавритании, которая намерена сосредоточиться на переработке сырья внутри страны, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:46
2023-07-27T14:47
республика татарстан
рустам минниханов
мавритания
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880526610_0:391:2843:1990_1920x0_80_0_0_753ebf0f0c2942e89ee94933d1e1b706.jpg
КАЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Опыт Татарстана в сфере переработки сырья важен для Мавритании, которая намерена сосредоточиться на переработке сырья внутри страны, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с премьер-министром Исламской Республики Мавритания Мохаммедом Ульд Билалом. Встреча состоялась в рамках экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", который проходит в Санкт-Петербурге. "Политика страны нацелена на развитие сырьевой промышленности. Взаимовыгодное сотрудничество было бы для нас ценным, ваши знания и опыт востребованы и необходимы. Особенно сегодня, когда мы намерены минимизировать экспорт сырья, сосредоточившись на его переработке внутри страны", - цитирует пресс-служба слова премьер-министра Мавритании. Мохаммед Ульд Билал подчеркнул, что Мавритания – развивающаяся страна, и есть большие возможности для инвестиций. Он также сообщил, что бизнес-круги Мавритании могут наладить деловые контакты с производителями Татарстана. "Мы предложим нашим бизнес-структурам наладить сотрудничество с Республикой Татарстан", - сказал он. Минниханов отметил, что сегодня взаимодействие Татарстана с Мавританией в рамках российско-мавританских отношений развивается поступательно. В целом есть потенциал для развития связей в таких областях, как энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство автокомпонентов, IT, медицина и фармацевтика, агропромышленный комплекс и других. Глава Татарстана подтвердил заинтересованность в развитии отношений. "Мы ждем ваши бизнес-делегации в Татарстане", - сказал он.
https://ria.ru/20230713/turizm-1884083479.html
мавритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880526610_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_0c999f4bc172bc582c8a735b8c269384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рустам минниханов, мавритания, форум "россия — африка"
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Мавритания, Форум "Россия — Африка"
Опыт Татарстана в переработке сырья может быть востребован Мавританией

Мавритания заинтересовалась опытом Татарстана в переработке сырья

© iStock.com / mtcuradoМавритания
Мавритания - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© iStock.com / mtcurado
Мавритания . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Опыт Татарстана в сфере переработки сырья важен для Мавритании, которая намерена сосредоточиться на переработке сырья внутри страны, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с премьер-министром Исламской Республики Мавритания Мохаммедом Ульд Билалом.
Встреча состоялась в рамках экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", который проходит в Санкт-Петербурге.
«
"Политика страны нацелена на развитие сырьевой промышленности. Взаимовыгодное сотрудничество было бы для нас ценным, ваши знания и опыт востребованы и необходимы. Особенно сегодня, когда мы намерены минимизировать экспорт сырья, сосредоточившись на его переработке внутри страны", - цитирует пресс-служба слова премьер-министра Мавритании.
Мохаммед Ульд Билал подчеркнул, что Мавритания – развивающаяся страна, и есть большие возможности для инвестиций. Он также сообщил, что бизнес-круги Мавритании могут наладить деловые контакты с производителями Татарстана.
"Мы предложим нашим бизнес-структурам наладить сотрудничество с Республикой Татарстан", - сказал он.
Минниханов отметил, что сегодня взаимодействие Татарстана с Мавританией в рамках российско-мавританских отношений развивается поступательно. В целом есть потенциал для развития связей в таких областях, как энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство автокомпонентов, IT, медицина и фармацевтика, агропромышленный комплекс и других.
Глава Татарстана подтвердил заинтересованность в развитии отношений. "Мы ждем ваши бизнес-делегации в Татарстане", - сказал он.
Казань - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Татарстан обладает огромным потенциалом развития туризма, заявил Минниханов
13 июля, 21:51
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановМавританияФорум "Россия — Африка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала