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В России обучаются более 34 тысяч африканских студентов, заявил Фальков - РИА Новости, 31.07.2023
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15:30 27.07.2023 (обновлено: 11:19 31.07.2023)
https://ria.ru/20230727/studenty-1887313109.html
В России обучаются более 34 тысяч африканских студентов, заявил Фальков
В России обучаются более 34 тысяч африканских студентов, заявил Фальков - РИА Новости, 31.07.2023
В России обучаются более 34 тысяч африканских студентов, заявил Фальков
Чуть более 34 тысячи африканских студентов обучаются в вузах РФ в настоящее время, а начиная с 60-х годов российскими и африканскими университетами было... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-27T15:30
2023-07-31T11:19
общество
россия
валерий фальков
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Чуть более 34 тысячи африканских студентов обучаются в вузах РФ в настоящее время, а начиная с 60-х годов российскими и африканскими университетами было подготовлено более 310 тысяч квалифицированных специалистов, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Мы начиная с 60-х годов прошлого века начали активное взаимодействие, сотрудничество по линии наших университетов, вузов в части, касающейся подготовки кадров, и за прошедшие годы подготовили более 310 тысяч квалифицированных специалистов. Это хороший опыт, хорошие традиции, очень хорошие наработки. Что касается динамики последних лет, то сегодня в российских вузах обучаются чуть более 34 тысяч студентов", - сказал Фальков на форуме "Россия-Африка". По его словам, с каждым годом увеличивается количество бюджетных мест. "У нас есть понятие, как квота правительства, достаточно привести пример: в 2020 году было 1700 мест, в этом году 4700", - отметил Фальков.
https://ria.ru/20230729/kongo-1887105144.html
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общество, россия, валерий фальков, форум "россия — африка"
Общество, Россия, Валерий Фальков, Форум "Россия — Африка"
В России обучаются более 34 тысяч африканских студентов, заявил Фальков

Глава Минобрнауки Фальков: в России обучаются более 34 тысяч африканских студентов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВалерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации
Валерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Валерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Чуть более 34 тысячи африканских студентов обучаются в вузах РФ в настоящее время, а начиная с 60-х годов российскими и африканскими университетами было подготовлено более 310 тысяч квалифицированных специалистов, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Мы начиная с 60-х годов прошлого века начали активное взаимодействие, сотрудничество по линии наших университетов, вузов в части, касающейся подготовки кадров, и за прошедшие годы подготовили более 310 тысяч квалифицированных специалистов. Это хороший опыт, хорошие традиции, очень хорошие наработки. Что касается динамики последних лет, то сегодня в российских вузах обучаются чуть более 34 тысяч студентов", - сказал Фальков на форуме "Россия-Африка".
Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Путин: Россия продолжит практику обучения студентов из Республики Конго
29 июля, 19:40
По его словам, с каждым годом увеличивается количество бюджетных мест.
"У нас есть понятие, как квота правительства, достаточно привести пример: в 2020 году было 1700 мест, в этом году 4700", - отметил Фальков.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
В российских вузах увеличили квоту обучения студентов из ЦАР
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ОбществоРоссияВалерий ФальковФорум "Россия — Африка"
 
 
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