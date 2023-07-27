https://ria.ru/20230727/studenty-1887313109.html

В России обучаются более 34 тысяч африканских студентов, заявил Фальков

В России обучаются более 34 тысяч африканских студентов, заявил Фальков - РИА Новости, 31.07.2023

В России обучаются более 34 тысяч африканских студентов, заявил Фальков

Чуть более 34 тысячи африканских студентов обучаются в вузах РФ в настоящее время, а начиная с 60-х годов российскими и африканскими университетами было... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-27T15:30

2023-07-27T15:30

2023-07-31T11:19

общество

россия

валерий фальков

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Чуть более 34 тысячи африканских студентов обучаются в вузах РФ в настоящее время, а начиная с 60-х годов российскими и африканскими университетами было подготовлено более 310 тысяч квалифицированных специалистов, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Мы начиная с 60-х годов прошлого века начали активное взаимодействие, сотрудничество по линии наших университетов, вузов в части, касающейся подготовки кадров, и за прошедшие годы подготовили более 310 тысяч квалифицированных специалистов. Это хороший опыт, хорошие традиции, очень хорошие наработки. Что касается динамики последних лет, то сегодня в российских вузах обучаются чуть более 34 тысяч студентов", - сказал Фальков на форуме "Россия-Африка". По его словам, с каждым годом увеличивается количество бюджетных мест. "У нас есть понятие, как квота правительства, достаточно привести пример: в 2020 году было 1700 мест, в этом году 4700", - отметил Фальков.

https://ria.ru/20230729/kongo-1887105144.html

https://ria.ru/20230728/studenty-1886995229.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валерий фальков, форум "россия — африка"