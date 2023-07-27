https://ria.ru/20230727/stroyka-1886481246.html

Россия ведет главную стройку в современной истории

Россия ведет главную стройку в современной истории - РИА Новости, 27.07.2023

Россия ведет главную стройку в современной истории

Пока россияне пристально следят за ситуацией на наших западных границах, в противоположном географическом направлении происходят вещи пусть и не столь громкие,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T08:00

2023-07-27T08:00

2023-07-27T08:00

аналитика

экономика

россия

москва

владивосток

михаил мишустин

алексей цыденов

трансмашхолдинг

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Пока россияне пристально следят за ситуацией на наших западных границах, в противоположном географическом направлении происходят вещи пусть и не столь громкие, но не менее важные, особенно если говорить о будущем.В ходе своего рабочего визита Михаил Мишустин по пути из Владивостока сделал промежуточную остановку в Бурятии. Премьера в аэропорту встречала внушительная делегация в лице полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, их сопровождал и глава региона Алексей Цыденов. Эта представительная компания сразу же отправилась на крупнейшее не только в республике, но и в стране в целом предприятие, а именно на Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ), где постоянно трудятся пять тысяч человек. Премьер-министра провели по аппаратному, локомотиво-колесному, электромашинному и якорному цехам, продемонстрировали работу узкоспециализированного оборудования. После этого глава правительства пообщался с трудовым коллективом завода, и вот тут-то прозвучало самое важное.Все знают, что в новых геополитических реалиях Россия все больше разворачивает вектор своих интересов и внешней торговли на Восток, но мало кто понимает масштабы и владеет деталями. Михаил Мишустин, например, рассказал заводчанам, что только на модернизацию государственного локомотивного парка и только для предприятий АО "Желдорреммаш" (куда входит ЛВРЗ) уже заложено 17,5 миллиарда рублей, из которых более девяти миллиардов придет конкретно в Улан-Удэ. В ответ Москва рассчитывает, что на месте будет создано еще как минимум 600 рабочих мест, а производственная мощность завода уже через год вырастет с 875 локомотивных секций до 1050.Естественно, столь крупные финансовые вливания делаются не просто так, а с прицелом на большие дела.Во-первых, ЛВРЗ в рамках крупного международного проекта российского "Трансмашхолдинга" и сотрудничества с компанией Rail Vikas Nigam Limited заходит в Индию, куда будет поставлять свои тяговые мощности, а также проводить техническое обслуживание местного локомотивного парка.Просто для понимания масштабов. Индийские железные дороги занимают четвертое место в мире по протяженности, которая составляет 68 тысяч километров, а если сложить длину всех перегонов, то она уверенно переваливает за 200 тысяч, из которых электрифицировано более четверти. Чтобы обеспечить потребности полуторамиллиардного и стабильно растущего населения при столь впечатляющей протяженности железных трасс, Дели ежедневно гоняет 13 с половиной тысяч локомотивов различных типов, и их все равно не хватает. Конечно же, на этой поляне трудятся представители и других государств, но при подобном масштабе заказов хватит на всех с лихвой. Успевай только.Однако при всем уважении к нашим индийским партнерам данное направление для нас вовсе не главное. Задачей номер один сейчас является планомерное увеличение провозной способности восточного хода российских железных дорог. В переводе на простой и понятный язык это означает необходимость дальнейшей расшивки стальных трасс Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Мишустин отметил, что работы по данному направлению ведутся давно с привлечением самых разных сил от "Россетей" до строительных и железнодорожных подразделений Министерства обороны.Такая беспрецедентная концентрация уже принесла свои плоды. Только за прошлый год провозную способность БАМа удалось поднять до 144 миллионов тонн в год, а к концу года текущего она, как ожидается, должна подрасти до 180 миллионов. Это исторический рекорд, на минуточку.При этом не секрет, что многие восточные регионы нашей страны испытывают изрядные демографические проблемы. Связаны они — чего греха таить — также с отсутствием постоянной и высокооплачиваемой работы, что приводит к миграции работоспособного (и по большей части детородного) населения в западную часть России. А потому Восточный полигон (как его называют в государственных программах), куда входят обе наши главные железнодорожные магистрали, — это не только про перевозку всевозможных грузов и товаров составами в 50 и более вагонов за раз. Это еще про создание порядка 40 тысяч новых рабочих мест с постоянной занятостью, что не только позволит перекрыть утекающий людской и трудовой ручей, но и — хочется верить — приведет в Бурятию и прочие регионы энергичную молодежь.Надежду внушает тот факт, что, по словам Михаила Мишустина, уже отданы соответствующие распоряжения Минпромторгу, Минтрансу и РЖД, а чтобы дело шло бодрее, в бюджет заложены соответствующие средства. Немалые, стоит отметить. Согласно официальным данным, на развитие инфраструктуры Восточного полигона и расширение пропускной способности одноименного хода как его части в период с 2021 по 2024 год Москва по направлению восходящего солнца выделит 778 миллиардов рублей.Добавим, что если отойти от гигантских строек и широких стрелок по глобусу, то встреча премьера с рабочим людом оказалась не только теплой, но и продуктивной. Помимо отчетов об успехах, Михаилу Мишустину прямо "с земли" пожаловались на нехватку рабочих рук. Только на одном Улан-Удэнском авиационном заводе готовы в моменте принять 700 новых рабочих, а иначе все грандиозные планы развития и расширения переходят в категорию сомнительных. Критически важно привлекать в реальный сектор молодежь, которую нужно не просто профориентировать: следует гарантировать ей достойный уровень дохода. Слово сказано, теперь на очереди — дела.Как говорится, в добрый железный путь, Россия.

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https://ria.ru/20230725/mishustin-1886080830.html

https://ria.ru/20230725/soglashenie-1886081166.html

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аналитика, экономика, россия, москва, владивосток, михаил мишустин, алексей цыденов, трансмашхолдинг, россети, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), республика бурятия