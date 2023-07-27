https://ria.ru/20230727/strelka-1886543370.html

В Крыму запретят допуск гражданских на Арабатскую стрелку

В Крыму запретят допуск гражданских на Арабатскую стрелку - РИА Новости, 27.07.2023

В Крыму запретят допуск гражданских на Арабатскую стрелку

В Крыму будет введен запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка, сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:47

2023-07-27T10:47

2023-07-27T10:47

безопасность

россия

республика крым

херсонская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. В Крыму будет введен запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка, сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ. "С 20.00 31 июля 2023 года пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен… Данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым", - говорится в сообщении. Решение принято оперативным штабом республики под руководством главы Крыма Сергея Аксенова. Оно не распространяется на сотрудников и работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову на транспортных средствах; граждан, осуществляющих работы оборонного значения, и работы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или особо опасными инфекционными болезнями. Коса Арабатская стрелка находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино. Главный же транспортный коридор из Крыма в Херсонскую область проходит через пункты пропуска на севере полуострова.

https://ria.ru/20230717/krym-1884679615.html

россия

республика крым

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, республика крым, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии)