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В Крыму запретят допуск гражданских на Арабатскую стрелку - РИА Новости, 27.07.2023
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10:47 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/strelka-1886543370.html
В Крыму запретят допуск гражданских на Арабатскую стрелку
В Крыму запретят допуск гражданских на Арабатскую стрелку - РИА Новости, 27.07.2023
В Крыму запретят допуск гражданских на Арабатскую стрелку
В Крыму будет введен запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка, сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:47
2023-07-27T10:47
безопасность
россия
республика крым
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. В Крыму будет введен запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка, сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ. "С 20.00 31 июля 2023 года пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен… Данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым", - говорится в сообщении. Решение принято оперативным штабом республики под руководством главы Крыма Сергея Аксенова. Оно не распространяется на сотрудников и работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову на транспортных средствах; граждан, осуществляющих работы оборонного значения, и работы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или особо опасными инфекционными болезнями. Коса Арабатская стрелка находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино. Главный же транспортный коридор из Крыма в Херсонскую область проходит через пункты пропуска на севере полуострова.
https://ria.ru/20230717/krym-1884679615.html
россия
республика крым
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безопасность, россия, республика крым, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Республика Крым, Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму запретят допуск гражданских на Арабатскую стрелку

ФСБ запретила гражданским доступ на косу Арабатская стрелка до особого распоряжения

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские саперы на Арабатской стрелке
Российские саперы на Арабатской стрелке - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Российские саперы на Арабатской стрелке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. В Крыму будет введен запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка, сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
"С 20.00 31 июля 2023 года пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен… Данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым", - говорится в сообщении.
Решение принято оперативным штабом республики под руководством главы Крыма Сергея Аксенова. Оно не распространяется на сотрудников и работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову на транспортных средствах; граждан, осуществляющих работы оборонного значения, и работы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или особо опасными инфекционными болезнями.
Коса Арабатская стрелка находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино. Главный же транспортный коридор из Крыма в Херсонскую область проходит через пункты пропуска на севере полуострова.
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БезопасностьРоссияРеспублика КрымХерсонская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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