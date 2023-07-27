https://ria.ru/20230727/strelka-1886543370.html
В Крыму запретят допуск гражданских на Арабатскую стрелку
В Крыму запретят допуск гражданских на Арабатскую стрелку - РИА Новости, 27.07.2023
В Крыму запретят допуск гражданских на Арабатскую стрелку
В Крыму будет введен запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка, сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:47
2023-07-27T10:47
2023-07-27T10:47
безопасность
россия
республика крым
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788255463_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37be7cfbef8eb02a0ce6aff3ecfdd55f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. В Крыму будет введен запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка, сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ. "С 20.00 31 июля 2023 года пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен… Данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым", - говорится в сообщении. Решение принято оперативным штабом республики под руководством главы Крыма Сергея Аксенова. Оно не распространяется на сотрудников и работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову на транспортных средствах; граждан, осуществляющих работы оборонного значения, и работы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или особо опасными инфекционными болезнями. Коса Арабатская стрелка находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино. Главный же транспортный коридор из Крыма в Херсонскую область проходит через пункты пропуска на севере полуострова.
https://ria.ru/20230717/krym-1884679615.html
россия
республика крым
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788255463_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_3f11e64c3f4cef2961483b448e49c746.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, республика крым, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Республика Крым, Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму запретят допуск гражданских на Арабатскую стрелку
ФСБ запретила гражданским доступ на косу Арабатская стрелка до особого распоряжения