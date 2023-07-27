https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html
Журналист Херш раскрыл роль Вашингтона в терактах на Крымском мосту
Журналист Херш раскрыл роль Вашингтона в терактах на Крымском мосту - РИА Новости, 27.07.2023
Журналист Херш раскрыл роль Вашингтона в терактах на Крымском мосту
Администрация президента США Джо Байдена играла жизненно важную роль в обеих атаках на Крымский мост, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:23
2023-07-27T14:23
2023-07-27T16:10
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следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена играла жизненно важную роль в обеих атаках на Крымский мост, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье, которую опубликовал на своей странице на платформе Substack."Конечно, это были наши технологии. Дрон управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда", — привел Херш слова одного из американских чиновников.Журналист поинтересовался у собеседника, не задумывались ли в администрации перед атакой о возможности возмездия со стороны России. Тот ответил, что они "так далеко не думают"."Наша национальная стратегия заключается в том, что Зеленский может делать все, что хочет. Нет никакого присмотра взрослых", — цитирует Херш чиновника.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на этом участке восстановят осенью.Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.Организатором этого теракта ФСБ назвала Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. По делу задержаны восемь фигурантов.
https://radiosputnik.ria.ru/20230721/zelenskiy-1885611308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), джо байден, сеймур херш, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Джо Байден, Сеймур Херш, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
Журналист Херш раскрыл роль Вашингтона в терактах на Крымском мосту
Журналист Херш назвал роль офиса Джо Байдена в обоих терактах на Крымском мосту решающей
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Администрация президента США Джо Байдена играла жизненно важную роль в обеих атаках на Крымский мост, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье
, которую опубликовал на своей странице на платформе Substack.
«
"Конечно, это были наши технологии. Дрон управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда", — привел Херш слова одного из американских чиновников.
Журналист поинтересовался у собеседника, не задумывались ли в администрации перед атакой о возможности возмездия со стороны России. Тот ответил, что они "так далеко не думают".
"Наша национальная стратегия заключается в том, что Зеленский может делать все, что хочет. Нет никакого присмотра взрослых", — цитирует Херш чиновника.
Зеленский назвал Крымский мост целью Украины
В ночь на 17 июля Украина
атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области
, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на этом участке восстановят осенью.
Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.
Организатором этого теракта ФСБ назвала Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. По делу задержаны восемь фигурантов.
СБУ признала причастность к подрыву Крымского моста в октябре 2022 года