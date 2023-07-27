https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html

Журналист Херш раскрыл роль Вашингтона в терактах на Крымском мосту

Журналист Херш раскрыл роль Вашингтона в терактах на Крымском мосту - РИА Новости, 27.07.2023

Журналист Херш раскрыл роль Вашингтона в терактах на Крымском мосту

Администрация президента США Джо Байдена играла жизненно важную роль в обеих атаках на Крымский мост, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:23

2023-07-27T14:23

2023-07-27T16:10

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

джо байден

сеймур херш

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена играла жизненно важную роль в обеих атаках на Крымский мост, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье, которую опубликовал на своей странице на платформе Substack."Конечно, это были наши технологии. Дрон управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда", — привел Херш слова одного из американских чиновников.Журналист поинтересовался у собеседника, не задумывались ли в администрации перед атакой о возможности возмездия со стороны России. Тот ответил, что они "так далеко не думают"."Наша национальная стратегия заключается в том, что Зеленский может делать все, что хочет. Нет никакого присмотра взрослых", — цитирует Херш чиновника.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на этом участке восстановят осенью.Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.Организатором этого теракта ФСБ назвала Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. По делу задержаны восемь фигурантов.

https://radiosputnik.ria.ru/20230721/zelenskiy-1885611308.html

https://ria.ru/20230726/most-1886437527.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), джо байден, сеймур херш, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту