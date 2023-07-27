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Видный американский политик "завис" на пресс-конференции - РИА Новости, 27.07.2023
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11:17 27.07.2023 (обновлено: 11:21 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/ssha-1886551522.html
Видный американский политик "завис" на пресс-конференции
Видный американский политик "завис" на пресс-конференции - РИА Новости, 27.07.2023
Видный американский политик "завис" на пресс-конференции
Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса, 81-летний Митч Макконнелл покинул пресс-конференцию после того, как внезапно застыл на 20 секунд,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:17
2023-07-27T11:21
в мире
сша
митч макконнелл
джо байден
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса, 81-летний Митч Макконнелл покинул пресс-конференцию после того, как внезапно застыл на 20 секунд, передает The Washington Post."Он замер и молчал около 20 секунд, глядя прямо перед собой, прежде чем вмешались другие члены Республиканской партии", — пишет издание.Макконнелла увели со сцены сенаторы Джон Баррассо и Джони Эрнст. Позже политик вернулся и продолжил общаться с прессой.Помощник республиканца рассказал WP, что сенатор "почувствовал головокружение и ненадолго отошел".Вскоре после инцидента Макконнелл сообщил прессе, что ему звонил президент США Джо Байден и справлялся о самочувствии.
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в мире, сша, митч макконнелл, джо байден
В мире, США, Митч Макконнелл, Джо Байден
Видный американский политик "завис" на пресс-конференции

WP: лидер республиканцев в сенате США Макконнелл застыл на пресс-конференции

© AP Photo / Senate TelevisionЛидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Senate Television
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса, 81-летний Митч Макконнелл покинул пресс-конференцию после того, как внезапно застыл на 20 секунд, передает The Washington Post.
"Он замер и молчал около 20 секунд, глядя прямо перед собой, прежде чем вмешались другие члены Республиканской партии", — пишет издание.
Макконнелла увели со сцены сенаторы Джон Баррассо и Джони Эрнст. Позже политик вернулся и продолжил общаться с прессой.
Помощник республиканца рассказал WP, что сенатор "почувствовал головокружение и ненадолго отошел".
Вскоре после инцидента Макконнелл сообщил прессе, что ему звонил президент США Джо Байден и справлялся о самочувствии.
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