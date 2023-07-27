https://ria.ru/20230727/ssha-1886551522.html

Видный американский политик "завис" на пресс-конференции

Видный американский политик "завис" на пресс-конференции - РИА Новости, 27.07.2023

Видный американский политик "завис" на пресс-конференции

Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса, 81-летний Митч Макконнелл покинул пресс-конференцию после того, как внезапно застыл на 20 секунд,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:17

2023-07-27T11:17

2023-07-27T11:21

в мире

сша

митч макконнелл

джо байден

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса, 81-летний Митч Макконнелл покинул пресс-конференцию после того, как внезапно застыл на 20 секунд, передает The Washington Post."Он замер и молчал около 20 секунд, глядя прямо перед собой, прежде чем вмешались другие члены Республиканской партии", — пишет издание.Макконнелла увели со сцены сенаторы Джон Баррассо и Джони Эрнст. Позже политик вернулся и продолжил общаться с прессой.Помощник республиканца рассказал WP, что сенатор "почувствовал головокружение и ненадолго отошел".Вскоре после инцидента Макконнелл сообщил прессе, что ему звонил президент США Джо Байден и справлялся о самочувствии.

https://ria.ru/20230726/bayden-1886310668.html

сша

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в мире, сша, митч макконнелл, джо байден