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Видный американский политик "завис" на пресс-конференции
Видный американский политик "завис" на пресс-конференции - РИА Новости, 27.07.2023
Видный американский политик "завис" на пресс-конференции
Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса, 81-летний Митч Макконнелл покинул пресс-конференцию после того, как внезапно застыл на 20 секунд,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:17
2023-07-27T11:17
2023-07-27T11:21
в мире
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса, 81-летний Митч Макконнелл покинул пресс-конференцию после того, как внезапно застыл на 20 секунд, передает The Washington Post."Он замер и молчал около 20 секунд, глядя прямо перед собой, прежде чем вмешались другие члены Республиканской партии", — пишет издание.Макконнелла увели со сцены сенаторы Джон Баррассо и Джони Эрнст. Позже политик вернулся и продолжил общаться с прессой.Помощник республиканца рассказал WP, что сенатор "почувствовал головокружение и ненадолго отошел".Вскоре после инцидента Макконнелл сообщил прессе, что ему звонил президент США Джо Байден и справлялся о самочувствии.
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в мире, сша, митч макконнелл, джо байден
В мире, США, Митч Макконнелл, Джо Байден
Видный американский политик "завис" на пресс-конференции
WP: лидер республиканцев в сенате США Макконнелл застыл на пресс-конференции
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса, 81-летний Митч Макконнелл покинул пресс-конференцию после того, как внезапно застыл на 20 секунд, передает The Washington Post
.
"Он замер и молчал около 20 секунд, глядя прямо перед собой, прежде чем вмешались другие члены Республиканской партии", — пишет издание.
Макконнелла увели со сцены сенаторы Джон Баррассо и Джони Эрнст. Позже политик вернулся и продолжил общаться с прессой.
Помощник республиканца рассказал WP, что сенатор "почувствовал головокружение и ненадолго отошел".
Вскоре после инцидента Макконнелл сообщил прессе, что ему звонил президент США Джо Байден и справлялся о самочувствии.
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