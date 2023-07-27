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Путин рассказал об уничтожении техники ВСУ российскими войсками - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 27.07.2023 (обновлено: 15:16 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886627755.html
Путин рассказал об уничтожении техники ВСУ российскими войсками
Путин рассказал об уничтожении техники ВСУ российскими войсками - РИА Новости, 27.07.2023
Путин рассказал об уничтожении техники ВСУ российскими войсками
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ходе боевых действий в зоне СВО было уничтожено 39 единиц бронетехники ВСУ, включая 26 танков. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:02
2023-07-27T15:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
владимир путин
россия
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ходе боевых действий в зоне СВО было уничтожено 39 единиц бронетехники ВСУ, включая 26 танков.Путин заявил, что украинские войска активизировали боевые действия, основные действия были на Запорожском направлении. Все попытки украинского контрнаступления остановлены, противник не имел успеха и был отброшен. Боевые действия, проводимые накануне, добавил президент, находятся в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71 полка 42 дивизии 58 армии Южного военного округа."Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванного подразделения, а 40% - летчиками боевой авиации", - сказал Путин на полях саммита "Россия-Африка".
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вооруженные силы украины, в мире, владимир путин, россия, форум "россия — африка"
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Путин, Россия, Форум "Россия — Африка"
Путин рассказал об уничтожении техники ВСУ российскими войсками

Путин: российские войска уничтожили 39 единиц бронетехники ВСУ, включая 26 танков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ходе боевых действий в зоне СВО было уничтожено 39 единиц бронетехники ВСУ, включая 26 танков.
Путин заявил, что украинские войска активизировали боевые действия, основные действия были на Запорожском направлении. Все попытки украинского контрнаступления остановлены, противник не имел успеха и был отброшен. Боевые действия, проводимые накануне, добавил президент, находятся в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71 полка 42 дивизии 58 армии Южного военного округа.
"Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванного подразделения, а 40% - летчиками боевой авиации", - сказал Путин на полях саммита "Россия-Африка".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир ПутинРоссияФорум "Россия — Африка"
 
 
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