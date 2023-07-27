https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886627755.html

Путин рассказал об уничтожении техники ВСУ российскими войсками

Путин рассказал об уничтожении техники ВСУ российскими войсками - РИА Новости, 27.07.2023

Путин рассказал об уничтожении техники ВСУ российскими войсками

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ходе боевых действий в зоне СВО было уничтожено 39 единиц бронетехники ВСУ, включая 26 танков. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:02

2023-07-27T15:02

2023-07-27T15:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

владимир путин

россия

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ходе боевых действий в зоне СВО было уничтожено 39 единиц бронетехники ВСУ, включая 26 танков.Путин заявил, что украинские войска активизировали боевые действия, основные действия были на Запорожском направлении. Все попытки украинского контрнаступления остановлены, противник не имел успеха и был отброшен. Боевые действия, проводимые накануне, добавил президент, находятся в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71 полка 42 дивизии 58 армии Южного военного округа."Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванного подразделения, а 40% - летчиками боевой авиации", - сказал Путин на полях саммита "Россия-Африка".

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html

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вооруженные силы украины, в мире, владимир путин, россия, форум "россия — африка"