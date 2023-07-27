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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.07.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.07.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:08
2023-07-27T17:08
2023-07-27T17:08
инфографика
спецоперация
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 июля 2023 годаНочью 27 июля российские войска ударили по пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, вооружения и военной техники западного производства. Все объекты поражены. Параллельно российские подразделения отразили атаки противника на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.За минувшие сутки ликвидированы 109 артиллерийских расчетов, 123 района скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов и два хранилища топлива. Пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 20 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 457 самолетов, 244 вертолета, 5291 беспилотник, 426 зенитных ракетных комплексов, 1140 реактивных систем залпового огня, 10 966 танков и других бронемашин, 5636 орудий полевой артиллерии и 11 920 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 июля 2023 года
Ночью 27 июля российские войска ударили по пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, вооружения и военной техники западного производства. Все объекты поражены. Параллельно российские подразделения отразили атаки противника на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.
За минувшие сутки ликвидированы 109 артиллерийских расчетов, 123 района скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов и два хранилища топлива. Пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 20 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 457 самолетов, 244 вертолета, 5291 беспилотник, 426 зенитных ракетных комплексов, 1140 реактивных систем залпового огня, 10 966 танков и других бронемашин, 5636 орудий полевой артиллерии и 11 920 единиц автомобильной техники.