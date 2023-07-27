https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886519012.html

Рогов заявил о ротации ВСУ на Запорожском направлении

Рогов заявил о ротации ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.07.2023

Рогов заявил о ротации ВСУ на Запорожском направлении

Украинские войска после очередного провала наступления на ореховском направлении, пытаются провести ротацию и передислокацию своих сил для подготовки нового... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T07:42

2023-07-27T07:42

2023-07-27T07:42

специальная военная операция на украине

россия

токмак

азовское море

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска после очередного провала наступления на ореховском направлении, пытаются провести ротацию и передислокацию своих сил для подготовки нового удара, но российские силы накрывают их артиллерийским огнем, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на запорожском направлении в течение прошедших суток российские войска отразили атаку противника в направлении Работино, уничтожив ряд вооружений и бронетехники противника. "Противник после провала наступления пытается перегруппироваться, провести ротацию, но их накрывают артиллерийским и минометным огнем, чтобы помешать снова пойти в атаку", - сказал Рогов. По его словам, противник добивается захвата села Работино, чтобы получить оперативный простор для последующего выхода к городу Токмак и побережью Азовского моря. При этом Рогов подчеркнул, что ВСУ, не считаясь с потерями, пытается вгрызться в линию обороны российских войск. "Все попытки противника тщетны. Наша армия удерживает свои позиции", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html

https://ria.ru/20230727/ukraina-1886513065.html

россия

токмак

азовское море

запорожская область

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россия, токмак, азовское море, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область