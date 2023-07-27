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Рогов заявил о ротации ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886519012.html
Рогов заявил о ротации ВСУ на Запорожском направлении
Рогов заявил о ротации ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.07.2023
Рогов заявил о ротации ВСУ на Запорожском направлении
Украинские войска после очередного провала наступления на ореховском направлении, пытаются провести ротацию и передислокацию своих сил для подготовки нового... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T07:42
2023-07-27T07:42
специальная военная операция на украине
россия
токмак
азовское море
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска после очередного провала наступления на ореховском направлении, пытаются провести ротацию и передислокацию своих сил для подготовки нового удара, но российские силы накрывают их артиллерийским огнем, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на запорожском направлении в течение прошедших суток российские войска отразили атаку противника в направлении Работино, уничтожив ряд вооружений и бронетехники противника. "Противник после провала наступления пытается перегруппироваться, провести ротацию, но их накрывают артиллерийским и минометным огнем, чтобы помешать снова пойти в атаку", - сказал Рогов. По его словам, противник добивается захвата села Работино, чтобы получить оперативный простор для последующего выхода к городу Токмак и побережью Азовского моря. При этом Рогов подчеркнул, что ВСУ, не считаясь с потерями, пытается вгрызться в линию обороны российских войск. "Все попытки противника тщетны. Наша армия удерживает свои позиции", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html
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россия, токмак, азовское море, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Токмак, Азовское море, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
Рогов заявил о ротации ВСУ на Запорожском направлении

Рогов: ВСУ после провала наступления проводят ротацию на Запорожском направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые в ВСУ
Раненые в ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые в ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска после очередного провала наступления на ореховском направлении, пытаются провести ротацию и передислокацию своих сил для подготовки нового удара, но российские силы накрывают их артиллерийским огнем, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на запорожском направлении в течение прошедших суток российские войска отразили атаку противника в направлении Работино, уничтожив ряд вооружений и бронетехники противника.
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"Противник после провала наступления пытается перегруппироваться, провести ротацию, но их накрывают артиллерийским и минометным огнем, чтобы помешать снова пойти в атаку", - сказал Рогов.
По его словам, противник добивается захвата села Работино, чтобы получить оперативный простор для последующего выхода к городу Токмак и побережью Азовского моря.
При этом Рогов подчеркнул, что ВСУ, не считаясь с потерями, пытается вгрызться в линию обороны российских войск.
"Все попытки противника тщетны. Наша армия удерживает свои позиции", - подчеркнул Рогов.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет New York Times
05:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТокмакАзовское мореВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская область
 
 
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