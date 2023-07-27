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Российские войска отразили девять атак противника на двух направлениях
Российские войска отразили девять атак противника на двух направлениях - РИА Новости, 27.07.2023
Российские войска отразили девять атак противника на двух направлениях
Российские войска отбили девять атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр"... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T05:02
2023-07-27T05:02
2023-07-27T09:17
специальная военная операция на украине
красный лиман
украина
вооруженные силы рф
су-34
безопасность
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские войска отбили девять атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "В ходе ведения активной обороны занятых рубежей подразделения группировки "Центр" отразили девять попыток атаки противника. Уничтожены две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, пять автомобилей типа "пикап", орудие Д-30, три миномета и более 150 боевиков", — сказал он.Кроме того, восемь военнослужащих Нацгвардии Украины сдались в плен.При этом экипажи Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательного пункту, а также двум складам с боеприпасами в районе города Красный Лиман и сел Новолюбовка, Терны и Торская. Комплексы ПВО, в свою очередь, сбили три реактивных снаряда HIMARS, заключил Савчук.По информации Минобороны, за предыдущие сутки подразделения группировки "Центр" продвинулись на Краснолиманском направлении на 2,7 километра в глубину обороны противника. Потери ВСУ там составили более 190 человек, пять бронемашин, две гаубицы и три самоходки.
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красный лиман, украина, вооруженные силы рф, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Украина, Вооруженные силы РФ, Су-34, Безопасность
Российские войска отразили девять атак противника на двух направлениях
Минобороны: войска отразили девять атак противника, уничтожив более 150 солдат ВСУ
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские войска отбили девять атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"В ходе ведения активной обороны занятых рубежей подразделения группировки "Центр" отразили девять попыток атаки противника. Уничтожены две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, пять автомобилей типа "пикап", орудие Д-30, три миномета и более 150 боевиков", — сказал он.
Кроме того, восемь военнослужащих Нацгвардии Украины
сдались в плен.
При этом экипажи Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательного пункту, а также двум складам с боеприпасами в районе города Красный Лиман
и сел Новолюбовка, Терны и Торская. Комплексы ПВО, в свою очередь, сбили три реактивных снаряда HIMARS, заключил Савчук.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки подразделения группировки "Центр" продвинулись на Краснолиманском направлении на 2,7 километра в глубину обороны противника. Потери ВСУ там составили более 190 человек, пять бронемашин, две гаубицы и три самоходки.
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