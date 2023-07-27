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Левитин призвал к созданию транспортного союза России и Африки - РИА Новости, 27.07.2023
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11:20 27.07.2023 (обновлено: 13:02 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/soyuz-1886552272.html
Левитин призвал к созданию транспортного союза России и Африки
Левитин призвал к созданию транспортного союза России и Африки - РИА Новости, 27.07.2023
Левитин призвал к созданию транспортного союза России и Африки
России и Африке нужно создать подобие транспортного союза, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на саммите "Россия-Африка". РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:20
2023-07-27T13:02
россия
африка
персидский залив
игорь левитин
деловая россия
экономика
форум "россия — африка"
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С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. России и Африке нужно создать подобие транспортного союза, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на саммите "Россия-Африка". "Нам надо с Африкой создать что-то подобно транспортному союзу. По крайней мере, мне кажется, министерству транспорта вместе с "Деловой Россией" – с бизнесом, нам надо понимать единую политику уже в Африке", - сказал Левитин в ходе сессии "Новые логистические маршруты Россия - Африка". "Мы в Африку можем прийти не только через страны Персидского залива, но и через Суэцкий канал. Да, это сложнее, это труднее, это дороже, но государство должно здесь оказать поддержку", - добавил он. Левитин также подчеркнул, что в этом случае необходимо на государственном уровне организовать поддержку крупным транспортным компаниям. "Государство должно прийти первым в Африку, потом должен прийти бизнес. По-другому ничего не будет, это - политика", - резюмировал помощник президента.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, африка, персидский залив, игорь левитин, деловая россия, экономика, форум "россия — африка"
Россия, Африка, Персидский залив, Игорь Левитин, Деловая Россия, Экономика, Форум "Россия — Африка"
Левитин призвал к созданию транспортного союза России и Африки

Помощник президента Левитин: России и Африке нужно создать подобие транспортного союза

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннеры у Исаакиевского собора, приуроченные ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге
Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге
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С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. России и Африке нужно создать подобие транспортного союза, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на саммите "Россия-Африка".
"Нам надо с Африкой создать что-то подобно транспортному союзу. По крайней мере, мне кажется, министерству транспорта вместе с "Деловой Россией" – с бизнесом, нам надо понимать единую политику уже в Африке", - сказал Левитин в ходе сессии "Новые логистические маршруты Россия - Африка".
"Мы в Африку можем прийти не только через страны Персидского залива, но и через Суэцкий канал. Да, это сложнее, это труднее, это дороже, но государство должно здесь оказать поддержку", - добавил он.
Левитин также подчеркнул, что в этом случае необходимо на государственном уровне организовать поддержку крупным транспортным компаниям. "Государство должно прийти первым в Африку, потом должен прийти бизнес. По-другому ничего не будет, это - политика", - резюмировал помощник президента.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Участники форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
На саммите Россия — Африка обсудят вопросы сотрудничества СМИ
10:57
 
РоссияАфрикаПерсидский заливИгорь ЛевитинДеловая РоссияЭкономикаФорум "Россия — Африка"
 
 
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