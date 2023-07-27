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Левитин призвал к созданию транспортного союза России и Африки

Левитин призвал к созданию транспортного союза России и Африки - РИА Новости, 27.07.2023

Левитин призвал к созданию транспортного союза России и Африки

России и Африке нужно создать подобие транспортного союза, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на саммите "Россия-Африка". РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:20

2023-07-27T11:20

2023-07-27T13:02

россия

африка

персидский залив

игорь левитин

деловая россия

экономика

форум "россия — африка"

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С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. России и Африке нужно создать подобие транспортного союза, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на саммите "Россия-Африка". "Нам надо с Африкой создать что-то подобно транспортному союзу. По крайней мере, мне кажется, министерству транспорта вместе с "Деловой Россией" – с бизнесом, нам надо понимать единую политику уже в Африке", - сказал Левитин в ходе сессии "Новые логистические маршруты Россия - Африка". "Мы в Африку можем прийти не только через страны Персидского залива, но и через Суэцкий канал. Да, это сложнее, это труднее, это дороже, но государство должно здесь оказать поддержку", - добавил он. Левитин также подчеркнул, что в этом случае необходимо на государственном уровне организовать поддержку крупным транспортным компаниям. "Государство должно прийти первым в Африку, потом должен прийти бизнес. По-другому ничего не будет, это - политика", - резюмировал помощник президента.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886545618.html

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африка

персидский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, африка, персидский залив, игорь левитин, деловая россия, экономика, форум "россия — африка"