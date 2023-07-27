Левитин призвал к созданию транспортного союза России и Африки
Помощник президента Левитин: России и Африке нужно создать подобие транспортного союза
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннеры у Исаакиевского собора, приуроченные ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге
Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге
С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. России и Африке нужно создать подобие транспортного союза, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на саммите "Россия-Африка".
"Нам надо с Африкой создать что-то подобно транспортному союзу. По крайней мере, мне кажется, министерству транспорта вместе с "Деловой Россией" – с бизнесом, нам надо понимать единую политику уже в Африке", - сказал Левитин в ходе сессии "Новые логистические маршруты Россия - Африка".
"Мы в Африку можем прийти не только через страны Персидского залива, но и через Суэцкий канал. Да, это сложнее, это труднее, это дороже, но государство должно здесь оказать поддержку", - добавил он.
Левитин также подчеркнул, что в этом случае необходимо на государственном уровне организовать поддержку крупным транспортным компаниям. "Государство должно прийти первым в Африку, потом должен прийти бизнес. По-другому ничего не будет, это - политика", - резюмировал помощник президента.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.