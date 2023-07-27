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Путин заявил о взаимовыгодном сотрудничестве с Угандой - РИА Новости, 27.07.2023
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20:19 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886720152.html
Путин заявил о взаимовыгодном сотрудничестве с Угандой
Путин заявил о взаимовыгодном сотрудничестве с Угандой - РИА Новости, 27.07.2023
Путин заявил о взаимовыгодном сотрудничестве с Угандой
Президент России Владимир Путин назвал Уганду одним из ключевых партнеров РФ на африканском континенте. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T20:19
2023-07-27T20:19
россия
санкт-петербург
владимир путин
уганда
экономика
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Уганду одним из ключевых партнеров РФ на африканском континенте. "Уганда, безусловно, находится в числе ключевых партнеров России на африканском континенте. Наши страны связывает многолетняя история дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он на встрече с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени в Санкт-Петербурге. Путин отметил, что развитие отношений со странами Африки является одним из приоритетов России. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, санкт-петербург, владимир путин, уганда, экономика, форум "россия — африка"
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Уганда, Экономика, Форум "Россия — Африка"
Путин заявил о взаимовыгодном сотрудничестве с Угандой

Путин назвал Уганду одним из ключевых партнеров России на африканском континенте

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Уганду одним из ключевых партнеров РФ на африканском континенте.
"Уганда, безусловно, находится в числе ключевых партнеров России на африканском континенте. Наши страны связывает многолетняя история дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он на встрече с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени в Санкт-Петербурге.
Путин отметил, что развитие отношений со странами Африки является одним из приоритетов России.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинУгандаЭкономикаФорум "Россия — Африка"
 
 
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