https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886720152.html
Путин заявил о взаимовыгодном сотрудничестве с Угандой
Путин заявил о взаимовыгодном сотрудничестве с Угандой - РИА Новости, 27.07.2023
Путин заявил о взаимовыгодном сотрудничестве с Угандой
Президент России Владимир Путин назвал Уганду одним из ключевых партнеров РФ на африканском континенте. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T20:19
2023-07-27T20:19
2023-07-27T20:19
россия
санкт-петербург
владимир путин
уганда
экономика
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886585196_0:0:3167:1781_1920x0_80_0_0_111ce5b3e88e50054ff06cc3a8afc9f1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Уганду одним из ключевых партнеров РФ на африканском континенте. "Уганда, безусловно, находится в числе ключевых партнеров России на африканском континенте. Наши страны связывает многолетняя история дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он на встрече с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени в Санкт-Петербурге. Путин отметил, что развитие отношений со странами Африки является одним из приоритетов России. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
россия
санкт-петербург
уганда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886585196_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_04bc1c028fd4aa45562608d4b4c709cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, владимир путин, уганда, экономика, форум "россия — африка"
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Уганда, Экономика, Форум "Россия — Африка"
Путин заявил о взаимовыгодном сотрудничестве с Угандой
Путин назвал Уганду одним из ключевых партнеров России на африканском континенте