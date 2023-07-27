https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886720152.html

Путин заявил о взаимовыгодном сотрудничестве с Угандой

Путин заявил о взаимовыгодном сотрудничестве с Угандой - РИА Новости, 27.07.2023

Путин заявил о взаимовыгодном сотрудничестве с Угандой

Президент России Владимир Путин назвал Уганду одним из ключевых партнеров РФ на африканском континенте. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T20:19

2023-07-27T20:19

2023-07-27T20:19

россия

санкт-петербург

владимир путин

уганда

экономика

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Уганду одним из ключевых партнеров РФ на африканском континенте. "Уганда, безусловно, находится в числе ключевых партнеров России на африканском континенте. Наши страны связывает многолетняя история дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он на встрече с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени в Санкт-Петербурге. Путин отметил, что развитие отношений со странами Африки является одним из приоритетов России. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

россия

санкт-петербург

уганда

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россия, санкт-петербург, владимир путин, уганда, экономика, форум "россия — африка"