https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886655749.html

Татарстан и Ангола обсудили развитие сотрудничества

Татарстан и Ангола обсудили развитие сотрудничества - РИА Новости, 27.07.2023

Татарстан и Ангола обсудили развитие сотрудничества

Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с министром иностранных дел Республики Ангола Антониу Тете вопросы развития сотрудничества в нефтепереработке,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:21

2023-07-27T16:21

2023-07-27T16:21

республика татарстан

ангола

африка

санкт-петербург

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с министром иностранных дел Республики Ангола Антониу Тете вопросы развития сотрудничества в нефтепереработке, нефтехимии, машиностроении и других сферах, сообщает пресс-служба главы российского региона. Встреча состоялась в рамках экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", который проходит в Санкт-Петербурге. "В разное время в Анголу поставлялись большегрузы, производимые в Татарстане. Ваша страна – крупнейший после Нигерии производитель нефти в Африке. Мы могли бы рассмотреть возможности взаимодействия по данному направлению", - цитирует пресс-служба слова Минниханова в ходе встречи. Глава республики отметил, что для России Африка является важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером, и Татарстан высоко ценит возможность налаживания сотрудничества с Анголой в рамках дружественных российско-ангольских отношений. Как считает Минниханов, есть большой потенциал для развития связей с компаниями из Анголы в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство автокомпонентов, высокие технологии, медицина и фармацевтика, АПК. Министр иностранных дел Анголы высказал заинтересованность в изучении промышленного потенциала Татарстана. По его словам, есть интерес к развитию сотрудничества в таких отраслях, как разведка и добыча углеводородного сырья, нефтепереработка. Он отметил, что сегодня Ангола – одна из крупнейших в Африке стран по нефтедобыче, но основную часть отправляет на экспорт. Еще одно направление сотрудничества, по словам Антониу Тете, - развитие сельского хозяйства, взаимодействие в сфере АПК. В приоритете у стран Африки, в том числе Анголы, - продовольственная безопасность, производство продуктов питания внутри страны. По его словам, сегодня есть потребность в обучении специалистов и увеличении количества студентов.

https://ria.ru/20230727/tatarstan-1886624031.html

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ангола, африка, санкт-петербург, рустам минниханов