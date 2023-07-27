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Бурунди надеется на укрепление военного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 27.07.2023
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16:19 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886654795.html
Бурунди надеется на укрепление военного сотрудничества с Россией
Бурунди надеется на укрепление военного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 27.07.2023
Бурунди надеется на укрепление военного сотрудничества с Россией
Бурунди надеется на укрепление и диверсификацию сотрудничества с Россией по военному треку, заявил президент африканской страны Эварист Ндайишимие. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:19
2023-07-27T16:19
в мире
россия
бурунди
санкт-петербург
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Бурунди надеется на укрепление и диверсификацию сотрудничества с Россией по военному треку, заявил президент африканской страны Эварист Ндайишимие. Президент отметил желание страны укрепить свои вооруженные силы и обеспечить территориальную целостность государства. "Надеемся, что мы сможем укрепить и диверсифицировать сотрудничество между Россией и Бурунди по военному треку", – сказал Эварист Ндайишимие на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия
бурунди
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в мире, россия, бурунди, санкт-петербург, владимир путин, форум "россия — африка"
В мире, Россия, Бурунди, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Бурунди надеется на укрепление военного сотрудничества с Россией

Президент Бурунди Ндайишимие надеется на укрепление военного сотрудничества с Россией

© AFP 2023 / Sia KambouМашины армии Бурунди
Машины армии Бурунди - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023 / Sia Kambou
Машины армии Бурунди. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Бурунди надеется на укрепление и диверсификацию сотрудничества с Россией по военному треку, заявил президент африканской страны Эварист Ндайишимие.
Президент отметил желание страны укрепить свои вооруженные силы и обеспечить территориальную целостность государства.
«
"Надеемся, что мы сможем укрепить и диверсифицировать сотрудничество между Россией и Бурунди по военному треку", – сказал Эварист Ндайишимие на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Подготовка ко II Cаммиту и форуму Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Россия и Бурунди подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
10:33
 
В миреРоссияБурундиСанкт-ПетербургВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"
 
 
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