https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886654795.html
Бурунди надеется на укрепление военного сотрудничества с Россией
Бурунди надеется на укрепление военного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 27.07.2023
Бурунди надеется на укрепление военного сотрудничества с Россией
Бурунди надеется на укрепление и диверсификацию сотрудничества с Россией по военному треку, заявил президент африканской страны Эварист Ндайишимие. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:19
2023-07-27T16:19
2023-07-27T16:19
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россия
бурунди
санкт-петербург
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Бурунди надеется на укрепление и диверсификацию сотрудничества с Россией по военному треку, заявил президент африканской страны Эварист Ндайишимие. Президент отметил желание страны укрепить свои вооруженные силы и обеспечить территориальную целостность государства. "Надеемся, что мы сможем укрепить и диверсифицировать сотрудничество между Россией и Бурунди по военному треку", – сказал Эварист Ндайишимие на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/burundi-1886539803.html
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в мире, россия, бурунди, санкт-петербург, владимир путин, форум "россия — африка"
В мире, Россия, Бурунди, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Бурунди надеется на укрепление военного сотрудничества с Россией
Президент Бурунди Ндайишимие надеется на укрепление военного сотрудничества с Россией