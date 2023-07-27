https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886654795.html

Бурунди надеется на укрепление военного сотрудничества с Россией

Бурунди надеется на укрепление военного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 27.07.2023

Бурунди надеется на укрепление военного сотрудничества с Россией

Бурунди надеется на укрепление и диверсификацию сотрудничества с Россией по военному треку, заявил президент африканской страны Эварист Ндайишимие. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:19

2023-07-27T16:19

2023-07-27T16:19

в мире

россия

бурунди

санкт-петербург

владимир путин

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104136/71/1041367175_0:51:2872:1666_1920x0_80_0_0_af6e40d1e6017a7c6276949567fca6f3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Бурунди надеется на укрепление и диверсификацию сотрудничества с Россией по военному треку, заявил президент африканской страны Эварист Ндайишимие. Президент отметил желание страны укрепить свои вооруженные силы и обеспечить территориальную целостность государства. "Надеемся, что мы сможем укрепить и диверсифицировать сотрудничество между Россией и Бурунди по военному треку", – сказал Эварист Ндайишимие на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/burundi-1886539803.html

россия

бурунди

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, бурунди, санкт-петербург, владимир путин, форум "россия — африка"