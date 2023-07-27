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Россия выступила за налаживание отношений между ЕАЭС и Африканским союзом - РИА Новости, 27.07.2023
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12:38 27.07.2023 (обновлено: 12:54 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886582421.html
Россия выступила за налаживание отношений между ЕАЭС и Африканским союзом
Россия выступила за налаживание отношений между ЕАЭС и Африканским союзом - РИА Новости, 27.07.2023
Россия выступила за налаживание отношений между ЕАЭС и Африканским союзом
Россия выступает за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:38
2023-07-27T12:54
евразийский экономический союз
африканский союз
россия
экономика
в мире
форум "россия — африка"
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия выступает за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия заинтересована в укреплении многоплановых связей со всеми действующими на континенте региональными экономическими интеграционными объединениями и структурами. Например, мы выступаем за то, чтобы наладить сотрудничество между Евразийским экономическим союзом как крупнейшим интеграционным проектом, в котором участвует и Россия, и Африканской континентальной зоной свободной торговли, формируемой в рамках Афросоюза", - сказал Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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евразийский экономический союз, африканский союз, россия, экономика, в мире, форум "россия — африка", владимир путин
Евразийский экономический союз, Африканский союз, Россия, Экономика, В мире, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин
Россия выступила за налаживание отношений между ЕАЭС и Африканским союзом

Путин: Россия выступила за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия выступает за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Россия заинтересована в укреплении многоплановых связей со всеми действующими на континенте региональными экономическими интеграционными объединениями и структурами. Например, мы выступаем за то, чтобы наладить сотрудничество между Евразийским экономическим союзом как крупнейшим интеграционным проектом, в котором участвует и Россия, и Африканской континентальной зоной свободной торговли, формируемой в рамках Афросоюза", - сказал Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные к II саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия — Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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Евразийский экономический союзАфриканский союзРоссияЭкономикаВ миреФорум "Россия — Африка"Владимир Путин
 
 
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