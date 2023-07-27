https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886582421.html

Россия выступила за налаживание отношений между ЕАЭС и Африканским союзом

Россия выступила за налаживание отношений между ЕАЭС и Африканским союзом - РИА Новости, 27.07.2023

Россия выступила за налаживание отношений между ЕАЭС и Африканским союзом

Россия выступает за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:38

2023-07-27T12:38

2023-07-27T12:54

евразийский экономический союз

африканский союз

россия

экономика

в мире

форум "россия — африка"

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия выступает за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия заинтересована в укреплении многоплановых связей со всеми действующими на континенте региональными экономическими интеграционными объединениями и структурами. Например, мы выступаем за то, чтобы наладить сотрудничество между Евразийским экономическим союзом как крупнейшим интеграционным проектом, в котором участвует и Россия, и Африканской континентальной зоной свободной торговли, формируемой в рамках Афросоюза", - сказал Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230727/putin-1886551898.html

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евразийский экономический союз, африканский союз, россия, экономика, в мире, форум "россия — африка", владимир путин