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Россия выступила за налаживание отношений между ЕАЭС и Африканским союзом
Россия выступила за налаживание отношений между ЕАЭС и Африканским союзом - РИА Новости, 27.07.2023
Россия выступила за налаживание отношений между ЕАЭС и Африканским союзом
Россия выступает за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:38
2023-07-27T12:38
2023-07-27T12:54
евразийский экономический союз
африканский союз
россия
экономика
в мире
форум "россия — африка"
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия выступает за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия заинтересована в укреплении многоплановых связей со всеми действующими на континенте региональными экономическими интеграционными объединениями и структурами. Например, мы выступаем за то, чтобы наладить сотрудничество между Евразийским экономическим союзом как крупнейшим интеграционным проектом, в котором участвует и Россия, и Африканской континентальной зоной свободной торговли, формируемой в рамках Афросоюза", - сказал Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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евразийский экономический союз, африканский союз, россия, экономика, в мире, форум "россия — африка", владимир путин
Евразийский экономический союз, Африканский союз, Россия, Экономика, В мире, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин
Россия выступила за налаживание отношений между ЕАЭС и Африканским союзом
Путин: Россия выступила за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом