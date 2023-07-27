https://ria.ru/20230727/sooruzhenie-1886523030.html

В Днепропетровской области пострадало хозяйственное сооружение

В Днепропетровской области пострадало хозяйственное сооружение - РИА Новости, 27.07.2023

В Днепропетровской области пострадало хозяйственное сооружение

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о повреждении двух линий электропередач и хозяйственного сооружения в результате взрывов в... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T08:35

2023-07-27T08:35

2023-07-27T08:59

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о повреждении двух линий электропередач и хозяйственного сооружения в результате взрывов в Telegram-канале. "Повреждены ... предприятие, почта, административное здание. Также были повреждены две линии электропередачи и хозяйственное сооружение", - написал Лукашук.

https://ria.ru/20230727/vzryvy-1886509924.html

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днепропетровская область, украина, в мире