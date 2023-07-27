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В Днепропетровской области пострадало хозяйственное сооружение - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:35 27.07.2023 (обновлено: 08:59 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/sooruzhenie-1886523030.html
В Днепропетровской области пострадало хозяйственное сооружение
В Днепропетровской области пострадало хозяйственное сооружение - РИА Новости, 27.07.2023
В Днепропетровской области пострадало хозяйственное сооружение
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о повреждении двух линий электропередач и хозяйственного сооружения в результате взрывов в... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T08:35
2023-07-27T08:59
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о повреждении двух линий электропередач и хозяйственного сооружения в результате взрывов в Telegram-канале. "Повреждены ... предприятие, почта, административное здание. Также были повреждены две линии электропередачи и хозяйственное сооружение", - написал Лукашук.
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днепропетровская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, В мире
В Днепропетровской области пострадало хозяйственное сооружение

Глава Днепропетровского облсовета Лукашук сообщил о повреждении хозяйственного сооружения

© Фото : Микола Лукашук / TelegramПоврежденное хозяйственное сооружение в Днепропетровской области
Поврежденное хозяйственное сооружение в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Микола Лукашук / Telegram
Поврежденное хозяйственное сооружение в Днепропетровской области
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о повреждении двух линий электропередач и хозяйственного сооружения в результате взрывов в Telegram-канале.
"Повреждены ... предприятие, почта, административное здание. Также были повреждены две линии электропередачи и хозяйственное сооружение", - написал Лукашук.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаВ мире
 
 
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