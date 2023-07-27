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В Запорожской области "распечатали" скважины для питьевой воды

В Запорожской области "распечатали" скважины для питьевой воды - РИА Новости, 27.07.2023

В Запорожской области "распечатали" скважины для питьевой воды

Решения для обеспечения населения Запорожской области водой после исчезновения Каховского водохранилища уже найдены, прорабатываются все варианты, в частности... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T03:22

2023-07-27T03:22

2023-07-27T09:00

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Решения для обеспечения населения Запорожской области водой после исчезновения Каховского водохранилища уже найдены, прорабатываются все варианты, в частности были расконсервированы артезианские скважины, сообщил РИА Новости экс-глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. "Конечно, ощущаются (проблемы с водоснабжением). Орошение мы сейчас закрываем, а водообеспечение — мы стремительными темпами ищем пути решения, точнее, они уже найдены, сейчас прорабатываются все варианты. <…> Распечатали скважины, работаем с ними", — сказал Сигута.Он подчеркнул, что самое главное в сложившейся ситуации — "не оставить людей без воды". Ранее Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует: на территории Запорожской области оно высохло практически полностью, немного воды остается в части водоема в Херсонской области, где расположено устье Северо-Крымского канала. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о гибели 55 человек.

https://ria.ru/20230701/pirotekhniki-1881624620.html

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запорожская область, херсонская область , общество, россия