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В Запорожской области "распечатали" скважины для питьевой воды - РИА Новости, 27.07.2023
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03:22 27.07.2023 (обновлено: 09:00 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/skvazhiny-1886509668.html
В Запорожской области "распечатали" скважины для питьевой воды
В Запорожской области "распечатали" скважины для питьевой воды - РИА Новости, 27.07.2023
В Запорожской области "распечатали" скважины для питьевой воды
Решения для обеспечения населения Запорожской области водой после исчезновения Каховского водохранилища уже найдены, прорабатываются все варианты, в частности... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T03:22
2023-07-27T09:00
запорожская область
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общество
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Решения для обеспечения населения Запорожской области водой после исчезновения Каховского водохранилища уже найдены, прорабатываются все варианты, в частности были расконсервированы артезианские скважины, сообщил РИА Новости экс-глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. &quot;Конечно, ощущаются (проблемы с водоснабжением). Орошение мы сейчас закрываем, а водообеспечение — мы стремительными темпами ищем пути решения, точнее, они уже найдены, сейчас прорабатываются все варианты. &lt;…&gt; Распечатали скважины, работаем с ними&quot;, — сказал Сигута.Он подчеркнул, что самое главное в сложившейся ситуации — "не оставить людей без воды". Ранее Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует: на территории Запорожской области оно высохло практически полностью, немного воды остается в части водоема в Херсонской области, где расположено устье Северо-Крымского канала. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о гибели 55 человек.
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запорожская область, херсонская область , общество, россия
Запорожская область, Херсонская область , Общество, Россия
В Запорожской области "распечатали" скважины для питьевой воды

Экс-глава района Сигута: в Запорожской области "распечатали" скважины для питьевой воды

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРаботы по бурению новых скважин для водообеспечения
Работы по бурению новых скважин для водообеспечения - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работы по бурению новых скважин для водообеспечения. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Решения для обеспечения населения Запорожской области водой после исчезновения Каховского водохранилища уже найдены, прорабатываются все варианты, в частности были расконсервированы артезианские скважины, сообщил РИА Новости экс-глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.
«

"Конечно, ощущаются (проблемы с водоснабжением). Орошение мы сейчас закрываем, а водообеспечение — мы стремительными темпами ищем пути решения, точнее, они уже найдены, сейчас прорабатываются все варианты. <…> Распечатали скважины, работаем с ними", — сказал Сигута.

Он подчеркнул, что самое главное в сложившейся ситуации — "не оставить людей без воды".
Ранее Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует: на территории Запорожской области оно высохло практически полностью, немного воды остается в части водоема в Херсонской области, где расположено устье Северо-Крымского канала. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о гибели 55 человек.
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