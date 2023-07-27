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ВС России уничтожили украинские склады с авиатопливом в Хмельницкой области

ВС России уничтожили украинские склады с авиатопливом в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.07.2023

ВС России уничтожили украинские склады с авиатопливом в Хмельницкой области

Российские авиация и артиллерия в течение суток уничтожили склады авиационного топлива в Хмельницкой области и две радиолокационных станции обнаружения... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:16

2023-07-27T14:16

2023-07-27T14:17

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия в течение суток уничтожили склады авиационного топлива в Хмельницкой области и две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18 в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в сводке. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 109 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожены склады авиационного топлива", - рассказали в ведомстве.В районах населенных пунктов Чугуево и Новопавловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18. "В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области поражен склад топлива 47-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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хмельницкая область, вооруженные силы украины, днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире, запорожская область