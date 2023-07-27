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ВС России уничтожили украинские склады с авиатопливом в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 27.07.2023 (обновлено: 14:17 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/sklady-1886613423.html
ВС России уничтожили украинские склады с авиатопливом в Хмельницкой области
ВС России уничтожили украинские склады с авиатопливом в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.07.2023
ВС России уничтожили украинские склады с авиатопливом в Хмельницкой области
Российские авиация и артиллерия в течение суток уничтожили склады авиационного топлива в Хмельницкой области и две радиолокационных станции обнаружения... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:16
2023-07-27T14:17
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
вооруженные силы украины
днепропетровская область
вооруженные силы рф
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия в течение суток уничтожили склады авиационного топлива в Хмельницкой области и две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18 в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в сводке. &quot;Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 109 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожены склады авиационного топлива&quot;, - рассказали в ведомстве.В районах населенных пунктов Чугуево и Новопавловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18. "В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области поражен склад топлива 47-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
хмельницкая область
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хмельницкая область, вооруженные силы украины, днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, В мире, Запорожская область
ВС России уничтожили украинские склады с авиатопливом в Хмельницкой области

Минобороны: ВС России уничтожили украинские склады с авиатопливом в Хмельницкой области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС России в зоне проведения спецоперации
ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия в течение суток уничтожили склады авиационного топлива в Хмельницкой области и две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18 в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в сводке.
«

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 109 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожены склады авиационного топлива", - рассказали в ведомстве.

В районах населенных пунктов Чугуево и Новопавловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18.
"В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области поражен склад топлива 47-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьВооруженные силы РФВ миреЗапорожская область
 
 
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