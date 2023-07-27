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Львова-Белова рассказала о планах вернуть 200 российских детей из Сирии
Львова-Белова рассказала о планах вернуть 200 российских детей из Сирии - РИА Новости, 27.07.2023
Львова-Белова рассказала о планах вернуть 200 российских детей из Сирии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала РИА Новости, что планирует вернуть из Сирии на родину 200 российских детей,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:58
2023-07-27T19:58
2023-07-27T19:58
россия
сирия
международный уголовный суд
в мире
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала РИА Новости, что планирует вернуть из Сирии на родину 200 российских детей, все документы уже готовы, однако есть сложности из-за ордера МУС, который ограничивает передвижение, однако аппарат омбудсмена нашел выход."Мы продолжаем эту работу. Она не только гуманитарного плана, мы еще привозим наших детей, которые оказались там в лагерях беженцев, и родственники которых находятся на территории РФ. Мы эту работу продолжим. У нас сейчас готовы документы по 200 детям, которые ждут возвращения сюда к своим бабушкам, дедушкам, тетям, дядям. У нас есть сложности, которые связаны с ордером на арест МУС, это немного ограничивает мое передвижение, но мы нашли выход и эту работу продолжим, и я надеюсь, что в ближайшее время очередную делегацию детей мы сможем вернуть", - сказала Львова-Белова.
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россия, сирия, международный уголовный суд, в мире, форум "россия — африка"
Россия, Сирия, Международный уголовный суд, В мире, Форум "Россия — Африка"
Львова-Белова рассказала о планах вернуть 200 российских детей из Сирии
Львова-Белова: из-за ордера МУС возникли сложности с возвращением 200 детей из Сирии