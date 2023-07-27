МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Стартовали съемки нового сезона свадебного ток-шоу "Давай поженимся", первыми кадрами с которых с РИА Новости поделилась пресс-служба Первого канала. Соведущими передачи по-прежнему остаются Лариса Гузеева и Роза Сябитова. По мнению Сябитовой, секрет долголетнего успеха шоу в том, что оно никого не оставляет равнодушным – одним нравится, другим – нет."Самое важное – это не просто народная программа, она своя, родная, мы ее придумали, а не взяли чью-то франшизу. И мы показываем жизнь, отражаем действительность. Я всегда говорю: это не телевизионное брачное агентство, а программа об одиночестве. Мы показываем зрителям их же самих. А моя профессиональная деятельность, как психолога в этой области, – помочь, где-то пожурить, образ свахи Ханумы просто добавляет яркости", – сказала РИА Новости ведущая.Она раскрыла секреты, как определяет, правду ли говорят герои шоу."Я все-таки психолог-профайлер. Ложь обнаруживается, когда много несостыковок в речи героя, по интонации, покашливаниям, когда за нос хватается. К тому же, каждый участник программы дает интервью перед съемками, потом пишутся верстки, которые я очень внимательно читаю и пользуюсь ими в течение всей программы. Поэтому, когда я, например, задаю вопрос, а человек идет в отказ, то тоже все понятно", — поделилась она.Шоу снимается пулами — за три дня по четыре программы. Ведущие, конечно, устают."Мы долго сидим. Это равноценно долгому полету – в Сан-Франциско почасово летаем туда-обратно дважды. Плюс у меня профессиональное заболевание телеведущей – варикоз. Я использую компрессионные чулки, колготки, гольфы, если жарко. Лариса сидит на стуле без подушки. Мне 15 лет назад подарили подушку, набитую гречкой. Я ее носила всегда. Сейчас у меня ортопедическая – нашла наволочку под цвет кресла. В отличие от Ларисы, я маленького роста, а стулья высокие, ноги у меня болтаются. Это прибавляет хлопот. И не могу надеть каблуки на съемки – я порой вскакиваю, а танцевать татарские танцы на каблуках нереально. И важно – я в машине, когда еду на съемки, лежу. У меня ортопедические подушки там", — рассказала РИА Новости Роза Сябитова.Ранее Лариса Гузеева отмечала, что новые выпуски "Давай поженимся" станут более серьезными и искренними."Наша программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. Новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений", – уточнила ведущая.Передача "Давай поженимся" выходила в эфир с 2008 года. После начала спецоперации съемки были приостановлены.В июне гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил на ПМЭФ-2023, что по многочисленным заявкам шоу вернется на экраны. Он подчеркнул, что "Давай поженимся" в новом формате выйдет этим летом.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Стартовали съемки нового сезона свадебного ток-шоу "Давай поженимся", первыми кадрами с которых с РИА Новости поделилась пресс-служба Первого канала.
Соведущими передачи по-прежнему остаются Лариса Гузеева и Роза Сябитова.
По мнению Сябитовой, секрет долголетнего успеха шоу в том, что оно никого не оставляет равнодушным – одним нравится, другим – нет.
«
"Самое важное – это не просто народная программа, она своя, родная, мы ее придумали, а не взяли чью-то франшизу. И мы показываем жизнь, отражаем действительность. Я всегда говорю: это не телевизионное брачное агентство, а программа об одиночестве. Мы показываем зрителям их же самих. А моя профессиональная деятельность, как психолога в этой области, – помочь, где-то пожурить, образ свахи Ханумы просто добавляет яркости", – сказала РИА Новости ведущая.
Она раскрыла секреты, как определяет, правду ли говорят герои шоу.
«
"Я все-таки психолог-профайлер. Ложь обнаруживается, когда много несостыковок в речи героя, по интонации, покашливаниям, когда за нос хватается. К тому же, каждый участник программы дает интервью перед съемками, потом пишутся верстки, которые я очень внимательно читаю и пользуюсь ими в течение всей программы. Поэтому, когда я, например, задаю вопрос, а человек идет в отказ, то тоже все понятно", — поделилась она.
Шоу снимается пулами — за три дня по четыре программы. Ведущие, конечно, устают.
«
"Мы долго сидим. Это равноценно долгому полету – в Сан-Франциско почасово летаем туда-обратно дважды. Плюс у меня профессиональное заболевание телеведущей – варикоз. Я использую компрессионные чулки, колготки, гольфы, если жарко. Лариса сидит на стуле без подушки. Мне 15 лет назад подарили подушку, набитую гречкой. Я ее носила всегда. Сейчас у меня ортопедическая – нашла наволочку под цвет кресла. В отличие от Ларисы, я маленького роста, а стулья высокие, ноги у меня болтаются. Это прибавляет хлопот. И не могу надеть каблуки на съемки – я порой вскакиваю, а танцевать татарские танцы на каблуках нереально. И важно – я в машине, когда еду на съемки, лежу. У меня ортопедические подушки там", — рассказала РИА Новости Роза Сябитова.
Ранее Лариса Гузеева отмечала, что новые выпуски "Давай поженимся" станут более серьезными и искренними.
"Наша программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. Новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений", – уточнила ведущая.
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