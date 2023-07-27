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В Курской области открыли пункт плетения маскировочных сетей
В Курской области открыли пункт плетения маскировочных сетей - РИА Новости, 27.07.2023
В Курской области открыли пункт плетения маскировочных сетей
Пункт плетения маскировочных сетей открылся в Поныровском районе Курской области, работу выполняют активисты отделения "Движения первых" и неравнодушные жители, РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T20:00
2023-07-27T20:00
2023-07-27T20:00
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ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Пункт плетения маскировочных сетей открылся в Поныровском районе Курской области, работу выполняют активисты отделения "Движения первых" и неравнодушные жители, сообщили в правительстве региона. "В Поныровском районе начал работу пункт плетения маскировочных сетей для участников СВО… Основную часть работы выполняют активисты местного отделения "Движения первых", но присоединиться к плетению маскировочных сетей может любой желающий", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Курской области. По данным властей, маскировочные сети будут доставлять военнослужащим в зоне спецоперации. Пункт плетения сетей открыли совместными усилиями "Народный фронт", волонтерское объединение "Тепло маминых рук" и районная администрация.
https://ria.ru/20230725/pomosch-1886206796.html
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курская область
Надежные люди, Курская область
В Курской области открыли пункт плетения маскировочных сетей
В Поныровском районе Курской области открыли пункт плетения маскировочных сетей