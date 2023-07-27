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Херш: Украина благодаря зерновой сделке перевозила в Европу наркотики
Херш: Украина благодаря зерновой сделке перевозила в Европу наркотики - РИА Новости, 27.07.2023
Херш: Украина благодаря зерновой сделке перевозила в Европу наркотики
Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, пишет американский журналист... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:42
2023-07-27T15:42
2023-07-27T15:42
украина
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сеймур херш
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зерновая сделка
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, пишет американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала от России", - приводит Херш слова американского чиновника. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
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украина, россия, европа, сеймур херш, оон, владимир путин, зерновая сделка, в мире
Украина, Россия, Европа, Сеймур Херш, ООН, Владимир Путин, Зерновая сделка, В мире
Херш: Украина благодаря зерновой сделке перевозила в Европу наркотики
Херш: зерновая сделка позволяла Украине поставлять в Европу наркотики и российскую нефть