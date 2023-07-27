https://ria.ru/20230727/sdelka-1886640256.html

Херш: Украина благодаря зерновой сделке перевозила в Европу наркотики

Херш: Украина благодаря зерновой сделке перевозила в Европу наркотики - РИА Новости, 27.07.2023

Херш: Украина благодаря зерновой сделке перевозила в Европу наркотики

Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, пишет американский журналист... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:42

2023-07-27T15:42

2023-07-27T15:42

украина

россия

европа

сеймур херш

оон

владимир путин

зерновая сделка

в мире

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, пишет американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала от России", - приводит Херш слова американского чиновника. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

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россия

европа

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украина, россия, европа, сеймур херш, оон, владимир путин, зерновая сделка, в мире