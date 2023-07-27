https://ria.ru/20230727/sdelka-1886637692.html

Глава МИД Уганды прокомментировал решение России по зерновой сделке

Глава МИД Уганды прокомментировал решение России по зерновой сделке - РИА Новости, 27.07.2023

Глава МИД Уганды прокомментировал решение России по зерновой сделке

Принятое российскими властями решение о прекращении участия в зерновой сделке можно понять на фоне сообщений о ее неэффективности, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:34

2023-07-27T15:34

2023-07-27T15:34

россия

уганда

форум "россия — африка"

экономика

африка

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Принятое российскими властями решение о прекращении участия в зерновой сделке можно понять на фоне сообщений о ее неэффективности, заявил РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите Россия-Африка.Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии саммита, что страны Запада чинят препятствия России в поставках зерновых в страны Африки и обвиняют при этом Москву. По его словам, такой подход "особенно четко проявился" при реализации зерновой сделки."Первоначальная цель зерновой сделки заключалась в оказании помощи самым обездоленным, и я считаю, что в этом отношении самыми обездоленными были африканские страны. Мы начинаем слышать, что, в конце концов, сделка не сыграла той существенной роли, какая изначально предполагалась", - сказал Одонго.По его словам, важно выяснить, почему так произошло."Можно понять то решение российских властей, которое было принято, потому что я считаю, что им стало известно, что цели зерновой сделки не были достигнуты", – сказал министр.Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/udobreniya-1886594552.html

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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россия, уганда, форум "россия — африка", экономика, африка, владимир путин