https://ria.ru/20230727/sdelka-1886637692.html
Глава МИД Уганды прокомментировал решение России по зерновой сделке
Глава МИД Уганды прокомментировал решение России по зерновой сделке - РИА Новости, 27.07.2023
Глава МИД Уганды прокомментировал решение России по зерновой сделке
Принятое российскими властями решение о прекращении участия в зерновой сделке можно понять на фоне сообщений о ее неэффективности, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:34
2023-07-27T15:34
2023-07-27T15:34
россия
уганда
форум "россия — африка"
экономика
африка
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Принятое российскими властями решение о прекращении участия в зерновой сделке можно понять на фоне сообщений о ее неэффективности, заявил РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите Россия-Африка.Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии саммита, что страны Запада чинят препятствия России в поставках зерновых в страны Африки и обвиняют при этом Москву. По его словам, такой подход "особенно четко проявился" при реализации зерновой сделки."Первоначальная цель зерновой сделки заключалась в оказании помощи самым обездоленным, и я считаю, что в этом отношении самыми обездоленными были африканские страны. Мы начинаем слышать, что, в конце концов, сделка не сыграла той существенной роли, какая изначально предполагалась", - сказал Одонго.По его словам, важно выяснить, почему так произошло."Можно понять то решение российских властей, которое было принято, потому что я считаю, что им стало известно, что цели зерновой сделки не были достигнуты", – сказал министр.Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/udobreniya-1886594552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, уганда, форум "россия — африка", экономика, африка, владимир путин
Россия, Уганда, Форум "Россия — Африка", Экономика, Африка, Владимир Путин
Глава МИД Уганды прокомментировал решение России по зерновой сделке
Глава МИД Уганды Одонго: решение о выходе России из зерновой сделки можно понять
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Принятое российскими властями решение о прекращении участия в зерновой сделке можно понять на фоне сообщений о ее неэффективности, заявил РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите Россия-Африка.
Президент РФ Владимир Путин
заявил на пленарной сессии саммита, что страны Запада чинят препятствия России в поставках зерновых в страны Африки
и обвиняют при этом Москву
. По его словам, такой подход "особенно четко проявился" при реализации зерновой сделки.
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"Первоначальная цель зерновой сделки заключалась в оказании помощи самым обездоленным, и я считаю, что в этом отношении самыми обездоленными были африканские страны. Мы начинаем слышать, что, в конце концов, сделка не сыграла той существенной роли, какая изначально предполагалась", - сказал Одонго.
По его словам, важно выяснить, почему так произошло.
"Можно понять то решение российских властей, которое было принято, потому что я считаю, что им стало известно, что цели зерновой сделки не были достигнуты", – сказал министр.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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