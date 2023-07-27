https://ria.ru/20230727/sdelka-1886589978.html
Путин рассказал, почему Россия согласилась на участие в зерновой сделке
Путин рассказал, почему Россия согласилась на участие в зерновой сделке - РИА Новости, 27.07.2023
Путин рассказал, почему Россия согласилась на участие в зерновой сделке
Россия пошла на участие в зерновой сделке, в том числе потому, чтобы были сняты ограничения на поставки зерна и удобрений, но на деле ничего не произошло, не... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:02
2023-07-27T13:02
2023-07-27T13:02
зерновая сделка
владимир путин
экономика
форум "россия — африка"
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886585196_0:0:3167:1781_1920x0_80_0_0_111ce5b3e88e50054ff06cc3a8afc9f1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия пошла на участие в зерновой сделке, в том числе потому, чтобы были сняты ограничения на поставки зерна и удобрений, но на деле ничего не произошло, не было выполнено ни одно условие, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия пошла на участие в этой так называемой сделке, в том числе с учетом содержавшихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки нашего зерна и удобрений. И хочу вам сказать, что и в этом, и прежде всего в этом заключается помощь беднейшим странам", - сказал Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка". По словам главы государства, на деле ничего не произошло из того, что было обещано России. "Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было, ни одно", - заявил Путин.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886585196_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_04bc1c028fd4aa45562608d4b4c709cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зерновая сделка, владимир путин, экономика, форум "россия — африка", в мире
Зерновая сделка, Владимир Путин, Экономика, Форум "Россия — Африка", В мире
Путин рассказал, почему Россия согласилась на участие в зерновой сделке
Путин: Россия согласилась на продуктовую сделку для снятия ограничений на поставки зерна