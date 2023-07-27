Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, почему Россия согласилась на участие в зерновой сделке - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/sdelka-1886589978.html
Путин рассказал, почему Россия согласилась на участие в зерновой сделке
Путин рассказал, почему Россия согласилась на участие в зерновой сделке - РИА Новости, 27.07.2023
Путин рассказал, почему Россия согласилась на участие в зерновой сделке
Россия пошла на участие в зерновой сделке, в том числе потому, чтобы были сняты ограничения на поставки зерна и удобрений, но на деле ничего не произошло, не... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:02
2023-07-27T13:02
зерновая сделка
владимир путин
экономика
форум "россия — африка"
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886585196_0:0:3167:1781_1920x0_80_0_0_111ce5b3e88e50054ff06cc3a8afc9f1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия пошла на участие в зерновой сделке, в том числе потому, чтобы были сняты ограничения на поставки зерна и удобрений, но на деле ничего не произошло, не было выполнено ни одно условие, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия пошла на участие в этой так называемой сделке, в том числе с учетом содержавшихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки нашего зерна и удобрений. И хочу вам сказать, что и в этом, и прежде всего в этом заключается помощь беднейшим странам", - сказал Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка". По словам главы государства, на деле ничего не произошло из того, что было обещано России. "Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было, ни одно", - заявил Путин.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886585196_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_04bc1c028fd4aa45562608d4b4c709cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зерновая сделка, владимир путин, экономика, форум "россия — африка", в мире
Зерновая сделка, Владимир Путин, Экономика, Форум "Россия — Африка", В мире
Путин рассказал, почему Россия согласилась на участие в зерновой сделке

Путин: Россия согласилась на продуктовую сделку для снятия ограничений на поставки зерна

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия пошла на участие в зерновой сделке, в том числе потому, чтобы были сняты ограничения на поставки зерна и удобрений, но на деле ничего не произошло, не было выполнено ни одно условие, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Россия пошла на участие в этой так называемой сделке, в том числе с учетом содержавшихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки нашего зерна и удобрений. И хочу вам сказать, что и в этом, и прежде всего в этом заключается помощь беднейшим странам", - сказал Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".
По словам главы государства, на деле ничего не произошло из того, что было обещано России.
"Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было, ни одно", - заявил Путин.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
 
Зерновая сделкаВладимир ПутинЭкономикаФорум "Россия — Африка"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала