https://ria.ru/20230727/sdelka-1886589978.html

Путин рассказал, почему Россия согласилась на участие в зерновой сделке

Путин рассказал, почему Россия согласилась на участие в зерновой сделке - РИА Новости, 27.07.2023

Путин рассказал, почему Россия согласилась на участие в зерновой сделке

Россия пошла на участие в зерновой сделке, в том числе потому, чтобы были сняты ограничения на поставки зерна и удобрений, но на деле ничего не произошло, не... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:02

2023-07-27T13:02

2023-07-27T13:02

зерновая сделка

владимир путин

экономика

форум "россия — африка"

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия пошла на участие в зерновой сделке, в том числе потому, чтобы были сняты ограничения на поставки зерна и удобрений, но на деле ничего не произошло, не было выполнено ни одно условие, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия пошла на участие в этой так называемой сделке, в том числе с учетом содержавшихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки нашего зерна и удобрений. И хочу вам сказать, что и в этом, и прежде всего в этом заключается помощь беднейшим странам", - сказал Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка". По словам главы государства, на деле ничего не произошло из того, что было обещано России. "Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было, ни одно", - заявил Путин.

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зерновая сделка, владимир путин, экономика, форум "россия — африка", в мире