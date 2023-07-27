https://ria.ru/20230727/sanktsii-1886567720.html
Россия смогла противостоять санкциям, заявил глава Афросоюза
Россия смогла противостоять санкциям, заявил глава Афросоюза - РИА Новости, 27.07.2023
Россия смогла противостоять санкциям, заявил глава Афросоюза
Россия смогла эффективно противостоять санкциям, которые были введены против Москвы на фоне обострения конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:00
2023-07-27T12:00
2023-07-27T12:01
россия
украина
сша
африканский союз
в мире
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Россия смогла эффективно противостоять санкциям, которые были введены против Москвы на фоне обострения конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани. "Россия с президентом (Владимиром) Путиным показала нам, что она смогла хорошо противостоять (санкциям) с течением времени", - сказал Ассумани, принимающий участие в саммите "Россия-Африка". Ранее о неэффективности западных санкций заявил координатор по санкционной политике госдепартамента США Джеймс О'Брайен, номинированный на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Представитель госдепа считает, что Россия сможет себя поддерживать в течение достаточно долгого времени. Глава Союза Коморских островов в интервью РИА Новости высказал мнение, что Россия имеет право выдвигать требования по снятию санкций в ходе переговоров по ситуации на Украине. Кроме того, Ассумани высказал уверенность, что у стран Запада больше нет ресурсов для введения новых антироссийских ограничений. "Сегодня, что касается России, больше нет санкций, которые бы можно было ввести", - заявил Ассумани в ответ на вопрос о влиянии западных санкций на обстановку на африканском континенте. После начала спецоперации РФ на Украине Запад ввел беспрецедентно масштабные санкции. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в том числе, в Европе и США. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/namibiya-1886561290.html
https://ria.ru/20230727/tovarooborot-1886556697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, африканский союз, в мире, форум "россия — африка"
Россия, Украина, США, Африканский союз, В мире, Форум "Россия — Африка"
Россия смогла противостоять санкциям, заявил глава Афросоюза
Глава Афросоюза Ассумани: Россия показала, как эффективно противостоять санкциям
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Россия смогла эффективно противостоять санкциям, которые были введены против Москвы на фоне обострения конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани.
"Россия с президентом (Владимиром) Путиным показала нам, что она смогла хорошо противостоять (санкциям) с течением времени", - сказал Ассумани, принимающий участие в саммите "Россия-Африка".
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Ранее о неэффективности западных санкций заявил координатор по санкционной политике госдепартамента США
Джеймс О'Брайен, номинированный на пост помощника госсекретаря по делам Европы
и Евразии
. Представитель госдепа считает, что Россия сможет себя поддерживать в течение достаточно долгого времени.
Глава Союза Коморских островов в интервью РИА Новости высказал мнение, что Россия имеет право выдвигать требования по снятию санкций в ходе переговоров по ситуации на Украине. Кроме того, Ассумани высказал уверенность, что у стран Запада больше нет ресурсов для введения новых антироссийских ограничений.
"Сегодня, что касается России, больше нет санкций, которые бы можно было ввести", - заявил Ассумани в ответ на вопрос о влиянии западных санкций на обстановку на африканском континенте.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад ввел беспрецедентно масштабные санкции. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в том числе, в Европе и США.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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