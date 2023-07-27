В Сомали рассказали о попытках снять санкции со страны
Вице-премьер Сомали Джама заявил, что страна прилагает усилия для снятия санкций
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПодготовка ко II Cаммиту и форуму "Россия - Африка"
Подготовка ко II Cаммиту и форуму "Россия - Африка". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Сомали прилагает усилия, в том числе в части улучшения системы государственного управления, для снятия санкций со страны, заявил РИА Новости вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама.
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"Мы считаем, что они устарели (санкции - ред.). Наш президент и наше руководство заявили об этом на международных форумах, и мы надеемся, что наши международные партнеры оценят наше нынешнее положение дел и ту борьбу, которую мы ведем. А также улучшения в системе государственного управления Сомали, которые должны позволить нам получить доступ к оружию, которое позволит нам бороться с тем, с чем мы боремся. Мы прилагаем усилия, чтобы выполнить требования", - сказал Джама "на полях" форума "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что важно постепенно начать снимать санкции, введенные Совбезом ООН против Сомали, они мешают властям стабилизировать обстановку.