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В Сомали рассказали о попытках снять санкции со страны - РИА Новости, 27.07.2023
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07:36 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/sanktsii-1886518004.html
В Сомали рассказали о попытках снять санкции со страны
В Сомали рассказали о попытках снять санкции со страны - РИА Новости, 27.07.2023
В Сомали рассказали о попытках снять санкции со страны
Сомали прилагает усилия, в том числе в части улучшения системы государственного управления, для снятия санкций со страны, заявил РИА Новости вице-премьер Сомали РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T07:36
2023-07-27T07:36
в мире
сомали
россия
сергей лавров
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Сомали прилагает усилия, в том числе в части улучшения системы государственного управления, для снятия санкций со страны, заявил РИА Новости вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама. "Мы считаем, что они устарели (санкции - ред.). Наш президент и наше руководство заявили об этом на международных форумах, и мы надеемся, что наши международные партнеры оценят наше нынешнее положение дел и ту борьбу, которую мы ведем. А также улучшения в системе государственного управления Сомали, которые должны позволить нам получить доступ к оружию, которое позволит нам бороться с тем, с чем мы боремся. Мы прилагаем усилия, чтобы выполнить требования", - сказал Джама "на полях" форума "Россия - Африка". Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что важно постепенно начать снимать санкции, введенные Совбезом ООН против Сомали, они мешают властям стабилизировать обстановку.
https://ria.ru/20230727/afrika-1886517888.html
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в мире, сомали, россия, сергей лавров, форум "россия — африка"
В мире, Сомали, Россия, Сергей Лавров, Форум "Россия — Африка"
В Сомали рассказали о попытках снять санкции со страны

Вице-премьер Сомали Джама заявил, что страна прилагает усилия для снятия санкций

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПодготовка ко II Cаммиту и форуму "Россия - Африка"
Подготовка ко II Cаммиту и форуму Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Подготовка ко II Cаммиту и форуму "Россия - Африка". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Сомали прилагает усилия, в том числе в части улучшения системы государственного управления, для снятия санкций со страны, заявил РИА Новости вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама.
«
"Мы считаем, что они устарели (санкции - ред.). Наш президент и наше руководство заявили об этом на международных форумах, и мы надеемся, что наши международные партнеры оценят наше нынешнее положение дел и ту борьбу, которую мы ведем. А также улучшения в системе государственного управления Сомали, которые должны позволить нам получить доступ к оружию, которое позволит нам бороться с тем, с чем мы боремся. Мы прилагаем усилия, чтобы выполнить требования", - сказал Джама "на полях" форума "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что важно постепенно начать снимать санкции, введенные Совбезом ООН против Сомали, они мешают властям стабилизировать обстановку.
На месте взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте Президентского дворца в Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Вице-премьер Сомали призвал обратить больше внимания к конфликтам в Африке
07:35
 
В миреСомалиРоссияСергей ЛавровФорум "Россия — Африка"
 
 
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