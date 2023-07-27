https://ria.ru/20230727/sanktsii-1886518004.html

В Сомали рассказали о попытках снять санкции со страны

В Сомали рассказали о попытках снять санкции со страны - РИА Новости, 27.07.2023

В Сомали рассказали о попытках снять санкции со страны

Сомали прилагает усилия, в том числе в части улучшения системы государственного управления, для снятия санкций со страны, заявил РИА Новости вице-премьер Сомали РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T07:36

2023-07-27T07:36

2023-07-27T07:36

в мире

сомали

россия

сергей лавров

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Сомали прилагает усилия, в том числе в части улучшения системы государственного управления, для снятия санкций со страны, заявил РИА Новости вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама. "Мы считаем, что они устарели (санкции - ред.). Наш президент и наше руководство заявили об этом на международных форумах, и мы надеемся, что наши международные партнеры оценят наше нынешнее положение дел и ту борьбу, которую мы ведем. А также улучшения в системе государственного управления Сомали, которые должны позволить нам получить доступ к оружию, которое позволит нам бороться с тем, с чем мы боремся. Мы прилагаем усилия, чтобы выполнить требования", - сказал Джама "на полях" форума "Россия - Африка". Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что важно постепенно начать снимать санкции, введенные Совбезом ООН против Сомали, они мешают властям стабилизировать обстановку.

https://ria.ru/20230727/afrika-1886517888.html

сомали

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сомали, россия, сергей лавров, форум "россия — африка"