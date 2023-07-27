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Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач - РИА Новости, 27.07.2023
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03:33 27.07.2023 (обновлено: 03:41 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/samolet-1886510103.html
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач - РИА Новости, 27.07.2023
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
Учебно-боевому самолету Як-130 предстоит модернизация под выполнение специальных задач, заявил РИА Новости генеральный директор ПАО "Яковлев" — нового... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T03:33
2023-07-27T03:41
безопасность
андрей богинский
иркут (корпорация)
як-130
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Учебно-боевому самолету Як-130 предстоит модернизация под выполнение специальных задач, заявил РИА Новости генеральный директор ПАО "Яковлев" — нового предприятия на базе авиастроительной корпорации "Иркут" — Андрей Богинский."Сейчас мы разрабатываем модернизируемый самолет Як-130М для выполнения специальных задач и продвинутого обучения летчиков", — сказал Богинский.Ранее Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков.Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.
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безопасность, андрей богинский, иркут (корпорация), як-130
Безопасность, Андрей Богинский, Иркут (корпорация), Як-130
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач

Гендиректор ПАО "Яковлев": учебно-боевой самолет Як-130 изменят под выполнение спецзадач

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамолет Як-130
Самолет Як-130 - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самолет Як-130. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Учебно-боевому самолету Як-130 предстоит модернизация под выполнение специальных задач, заявил РИА Новости генеральный директор ПАО "Яковлев" — нового предприятия на базе авиастроительной корпорации "Иркут" — Андрей Богинский.
«
"Сейчас мы разрабатываем модернизируемый самолет Як-130М для выполнения специальных задач и продвинутого обучения летчиков", — сказал Богинский.
Ранее Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков.
Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.
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БезопасностьАндрей БогинскийИркут (корпорация)Як-130
 
 
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