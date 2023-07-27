https://ria.ru/20230727/samolet-1886510103.html

Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач

Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач - РИА Новости, 27.07.2023

Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач

Учебно-боевому самолету Як-130 предстоит модернизация под выполнение специальных задач, заявил РИА Новости генеральный директор ПАО "Яковлев" — нового... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T03:33

2023-07-27T03:33

2023-07-27T03:41

безопасность

андрей богинский

иркут (корпорация)

як-130

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Учебно-боевому самолету Як-130 предстоит модернизация под выполнение специальных задач, заявил РИА Новости генеральный директор ПАО "Яковлев" — нового предприятия на базе авиастроительной корпорации "Иркут" — Андрей Богинский."Сейчас мы разрабатываем модернизируемый самолет Як-130М для выполнения специальных задач и продвинутого обучения летчиков", — сказал Богинский.Ранее Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков.Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.

https://ria.ru/20230726/ssj-1886475135.html

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2023

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безопасность, андрей богинский, иркут (корпорация), як-130