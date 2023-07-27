https://ria.ru/20230727/samolet-1886510103.html
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач - РИА Новости, 27.07.2023
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
Учебно-боевому самолету Як-130 предстоит модернизация под выполнение специальных задач, заявил РИА Новости генеральный директор ПАО "Яковлев" — нового... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T03:33
2023-07-27T03:33
2023-07-27T03:41
безопасность
андрей богинский
иркут (корпорация)
як-130
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150491/15/1504911536_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_1cfa6ef8d91234cdc6f06bdcc246d37c.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Учебно-боевому самолету Як-130 предстоит модернизация под выполнение специальных задач, заявил РИА Новости генеральный директор ПАО "Яковлев" — нового предприятия на базе авиастроительной корпорации "Иркут" — Андрей Богинский."Сейчас мы разрабатываем модернизируемый самолет Як-130М для выполнения специальных задач и продвинутого обучения летчиков", — сказал Богинский.Ранее Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков.Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.
https://ria.ru/20230726/ssj-1886475135.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150491/15/1504911536_123:0:2078:1466_1920x0_80_0_0_8cdec3a3fa2e37375c7d40070f847b89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, андрей богинский, иркут (корпорация), як-130
Безопасность, Андрей Богинский, Иркут (корпорация), Як-130
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
Гендиректор ПАО "Яковлев": учебно-боевой самолет Як-130 изменят под выполнение спецзадач