https://ria.ru/20230727/sammit-1886439560.html

Подготовка к саммиту Россия — Африка

Подготовка к саммиту Россия — Африка - РИА Новости, 27.07.2023

Подготовка к саммиту Россия — Африка

В Петербурге пройдет саммит Россия — Африка. Кадры подготовки к масштабному мероприятию — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T08:00

2023-07-27T08:00

2023-07-27T08:43

фото

форум "россия — африка"

санкт-петербург

россия

юрий ушаков

сочи

дмитрий песков

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В Петербурге пройдет саммит Россия — Африка. Кадры подготовки к масштабному мероприятию — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, форум "россия — африка", санкт-петербург, россия, юрий ушаков, сочи, дмитрий песков