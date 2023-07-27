Подготовка к саммиту Россия — Африка

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля в Северной столице.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля в Северной столице.
Ожидается подписание различных документов, в том числе по реализации крупных совместных проектов в области атомных технологий и нефтегазовой отрасли.
Ожидается подписание различных документов, в том числе по реализации крупных совместных проектов в области атомных технологий и нефтегазовой отрасли.
Будут вестись дискуссии по расширению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, продовольственной, энергетической, информационной и других сегментов безопасности, образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Будут вестись дискуссии по расширению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, продовольственной, энергетической, информационной и других сегментов безопасности, образования, здравоохранения, культуры и спорта.
По окончании саммита планируется принять итоговую декларацию.
По окончании саммита планируется принять итоговую декларацию.
Страны утвердят план действий на период 2023-2026 годов.
Страны утвердят план действий на период 2023-2026 годов.
По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, Россия придает большое значение этому мероприятию.
По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, Россия придает большое значение этому мероприятию.
Он отметил, что подготовка к саммиту шла упорно и настойчиво.
Он отметил, что подготовка к саммиту шла упорно и настойчиво.
Первый раз такое мероприятие прошло в Сочи в 2019 году.
Первый раз такое мероприятие прошло в Сочи в 2019 году.
Тогда в форуме приняли участие главы африканских стран, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.
Тогда в форуме приняли участие главы африканских стран, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.
В этом году ожидается приезд 49 делегаций.
Они уже начали прибывать в Санкт-Петербург.
Они уже начали прибывать в Санкт-Петербург.
В рамках форума организована и масштабная выставочная экспозиция.
В рамках форума организована и масштабная выставочная экспозиция.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Западные страны пытались помешать проведению саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Западные страны пытались помешать проведению саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Несмотря на все препятствия, он состоится.