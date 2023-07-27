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Подготовка к саммиту Россия — Африка - РИА Новости, 27.07.2023
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08:00 27.07.2023 (обновлено: 08:43 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/sammit-1886439560.html
Подготовка к саммиту Россия — Африка
Подготовка к саммиту Россия — Африка - РИА Новости, 27.07.2023
Подготовка к саммиту Россия — Африка
В Петербурге пройдет саммит Россия — Африка. Кадры подготовки к масштабному мероприятию — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.07.2023
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форум "россия — африка"
санкт-петербург
россия
юрий ушаков
сочи
дмитрий песков
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В Петербурге пройдет саммит Россия — Африка. Кадры подготовки к масштабному мероприятию — в фотоленте Ria.ru.
санкт-петербург
россия
сочи
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фото, фото, форум "россия — африка", санкт-петербург, россия, юрий ушаков, сочи, дмитрий песков
Фото, Форум "Россия — Африка", Санкт-Петербург, Россия, Юрий Ушаков, Сочи, Дмитрий Песков

Подготовка к саммиту Россия — Африка

Читать ria.ru в
В Петербурге пройдет саммит Россия — Африка. Кадры подготовки к масштабному мероприятию — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля в Северной столице.

Подготовка ко II Cаммиту и форуму Россия - Африка

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля в Северной столице.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Ожидается подписание различных документов, в том числе по реализации крупных совместных проектов в области атомных технологий и нефтегазовой отрасли.

Стенд Сбера на выставке в рамках подготовки ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Ожидается подписание различных документов, в том числе по реализации крупных совместных проектов в области атомных технологий и нефтегазовой отрасли.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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Будут вестись дискуссии по расширению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, продовольственной, энергетической, информационной и других сегментов безопасности, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Стенд студии радио Sputnik на выставке в рамках подготовки ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Будут вестись дискуссии по расширению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, продовольственной, энергетической, информационной и других сегментов безопасности, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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По окончании саммита планируется принять итоговую декларацию.

Вертолет МИ-38 на выставке в рамках подготовки ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге

По окончании саммита планируется принять итоговую декларацию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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Страны утвердят план действий на период 2023-2026 годов.

Флаги государств-участников на II Саммите, экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Страны утвердят план действий на период 2023-2026 годов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, Россия придает большое значение этому мероприятию.

Стенд госкорпорации Росатом на выставке в рамках подготовки ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге

По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, Россия придает большое значение этому мероприятию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Он отметил, что подготовка к саммиту шла упорно и настойчиво.

Подготовка стенда нефтегазовой компании ПАО Новатэк ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Он отметил, что подготовка к саммиту шла упорно и настойчиво.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Первый раз такое мероприятие прошло в Сочи в 2019 году.

Подготовка ко II Cаммиту и форуму Россия - Африка

Первый раз такое мероприятие прошло в Сочи в 2019 году.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Тогда в форуме приняли участие главы африканских стран, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.

Подготовка ко II Cаммиту и форуму Россия - Африка

Тогда в форуме приняли участие главы африканских стран, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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9 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В этом году ожидается приезд 49 делегаций.

Проверка оборудования на стенде Сбера в рамках подготовки ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге

В этом году ожидается приезд 49 делегаций.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Они уже начали прибывать в Санкт-Петербург.

Работа журналистов у стенда объединенных африканских государств в рамках II Саммита, экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Они уже начали прибывать в Санкт-Петербург.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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11 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В рамках форума организована и масштабная выставочная экспозиция.

Стенд министерства здравоохранения РФ на выставке в рамках подготовки ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге

В рамках форума организована и масштабная выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Стенд Ростеха на выставке в рамках подготовки ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Западные страны пытались помешать проведению саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Подготовка выставочной площадки в рамках II Саммита, экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Западные страны пытались помешать проведению саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Несмотря на все препятствия, он состоится.

Стенд Агроэкспорта на выставке в рамках подготовки ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Несмотря на все препятствия, он состоится.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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