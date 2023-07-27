https://ria.ru/20230727/sachkov-1886665140.html

Бизнес-омбудсмен Титов заявил, что Сачков не мог предать Родину

Бизнес-омбудсмен Титов заявил, что Сачков не мог предать Родину - РИА Новости, 27.07.2023

Бизнес-омбудсмен Титов заявил, что Сачков не мог предать Родину

Основатель Group-IB Илья Сачков, который на этой неделе был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену, не мог предать Родину,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:44

2023-07-27T16:44

2023-07-27T16:44

россия

борис титов

илья сачков

group-ib

безопасность

дело основателя group-ib сачкова

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Основатель Group-IB Илья Сачков, который на этой неделе был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену, не мог предать Родину, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов. "Я не изучал уголовное дело Ильи Сачкова, статья не предпринимательская. Но, зная его, точно могу сказать, что предать Родину он не мог, а как IT-специалист вносил (и мог бы и вносить) огромный вклад в её кибербезопасность", - считает Титов. Он отметил, что "не так много у нас специалистов такого уровня, чтобы вот так ими разбрасываться". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что обращение по делу Сачкова будет рассмотрено в установленном порядке, если такое письмо поступит в администрацию президента РФ.

https://ria.ru/20220322/group-ib-1779505012.html

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Кирилл Волков

россия, борис титов, илья сачков, group-ib, безопасность, дело основателя group-ib сачкова