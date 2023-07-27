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В Кремле рассмотрят письмо Group-IB, если оно поступит - РИА Новости, 27.07.2023
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10:08 27.07.2023 (обновлено: 10:18 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/sachkov-1886535020.html
В Кремле рассмотрят письмо Group-IB, если оно поступит
В Кремле рассмотрят письмо Group-IB, если оно поступит - РИА Новости, 27.07.2023
В Кремле рассмотрят письмо Group-IB, если оно поступит
Обращение по делу основателя Group IB Ильи Сачкова будет рассмотрено в установленном порядке, если такое письмо поступит в администрацию президента РФ, сообщил... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:08
2023-07-27T10:18
group-ib
россия
дмитрий песков
московский городской суд
дело основателя group-ib сачкова
происшествия
илья сачков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Обращение по делу основателя Group IB Ильи Сачкова будет рассмотрено в установленном порядке, если такое письмо поступит в администрацию президента РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене."Кремль не является органом, куда подается апелляция. Если какое-то письмо с изложением какой-то позиции - да, оно после того как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке", - сказал он.
https://ria.ru/20230420/group-ib-1866582678.html
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group-ib, россия, дмитрий песков, московский городской суд, дело основателя group-ib сачкова, происшествия, илья сачков
Group-IB, Россия, Дмитрий Песков, Московский городской суд, Дело основателя Group-IB Сачкова, Происшествия, Илья Сачков
В Кремле рассмотрят письмо Group-IB, если оно поступит

Песков: в Кремле рассмотрят обращение основателя Group-IB Сачкова, если оно поступит

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОснователь Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Основатель Group-IB Илья Сачков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Обращение по делу основателя Group IB Ильи Сачкова будет рассмотрено в установленном порядке, если такое письмо поступит в администрацию президента РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене.
"Кремль не является органом, куда подается апелляция. Если какое-то письмо с изложением какой-то позиции - да, оно после того как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке", - сказал он.
Офис компании Group-IB - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Group-IB завершила выделение российских активов
20 апреля, 12:39
 
Group-IBРоссияДмитрий ПесковМосковский городской судДело основателя Group-IB СачковаПроисшествияИлья Сачков
 
 
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