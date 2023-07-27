https://ria.ru/20230727/sachkov-1886535020.html

В Кремле рассмотрят письмо Group-IB, если оно поступит

В Кремле рассмотрят письмо Group-IB, если оно поступит - РИА Новости, 27.07.2023

В Кремле рассмотрят письмо Group-IB, если оно поступит

Обращение по делу основателя Group IB Ильи Сачкова будет рассмотрено в установленном порядке, если такое письмо поступит в администрацию президента РФ, сообщил... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:08

2023-07-27T10:08

2023-07-27T10:18

group-ib

россия

дмитрий песков

московский городской суд

дело основателя group-ib сачкова

происшествия

илья сачков

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Обращение по делу основателя Group IB Ильи Сачкова будет рассмотрено в установленном порядке, если такое письмо поступит в администрацию президента РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене."Кремль не является органом, куда подается апелляция. Если какое-то письмо с изложением какой-то позиции - да, оно после того как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке", - сказал он.

https://ria.ru/20230420/group-ib-1866582678.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

group-ib, россия, дмитрий песков, московский городской суд, дело основателя group-ib сачкова, происшествия, илья сачков