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В Кремле рассмотрят письмо Group-IB, если оно поступит
В Кремле рассмотрят письмо Group-IB, если оно поступит - РИА Новости, 27.07.2023
В Кремле рассмотрят письмо Group-IB, если оно поступит
Обращение по делу основателя Group IB Ильи Сачкова будет рассмотрено в установленном порядке, если такое письмо поступит в администрацию президента РФ, сообщил... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:08
2023-07-27T10:08
2023-07-27T10:18
group-ib
россия
дмитрий песков
московский городской суд
дело основателя group-ib сачкова
происшествия
илья сачков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Обращение по делу основателя Group IB Ильи Сачкова будет рассмотрено в установленном порядке, если такое письмо поступит в администрацию президента РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене."Кремль не является органом, куда подается апелляция. Если какое-то письмо с изложением какой-то позиции - да, оно после того как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке", - сказал он.
https://ria.ru/20230420/group-ib-1866582678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
group-ib, россия, дмитрий песков, московский городской суд, дело основателя group-ib сачкова, происшествия, илья сачков
Group-IB, Россия, Дмитрий Песков, Московский городской суд, Дело основателя Group-IB Сачкова, Происшествия, Илья Сачков
В Кремле рассмотрят письмо Group-IB, если оно поступит
Песков: в Кремле рассмотрят обращение основателя Group-IB Сачкова, если оно поступит