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Россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта, показал опрос - РИА Новости, 27.07.2023
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08:38 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/rossiyane-1886523451.html
Россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта, показал опрос
Россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта, показал опрос - РИА Новости, 27.07.2023
Россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта, показал опрос
Россияне в первом полугодии стали реже отказывать себе в отпуске и ремонте по сравнению с таким же периодом прошлого года, но при этом теперь чаще откладывают... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T08:38
2023-07-27T08:38
россия
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россияне в первом полугодии стали реже отказывать себе в отпуске и ремонте по сравнению с таким же периодом прошлого года, но при этом теперь чаще откладывают крупные покупки, рассказали РИА Новости аналитики сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). "В 2022 году с ремонтом в квартире или на даче предпочитали повременить 32%, в 2023 году - 24%. Отказались от отпуска или сократили траты на него в 2022 году 53%, в 2023 году - уже только 37%", - выяснили эксперты сервиса, опросив в июле 3 тысячи россиян о том, как изменился их подход к различным тратам по итогам первого полугодия. Они сравнили результаты с аналогичным прошлогодним исследованием. Немного уменьшилось, до 36% с 28%, и число тех, кто больше внимания уделяет поиску недорогих продуктов питания и товаров первой необходимости. Напротив, стало больше тех, кто решил отложить крупные покупки товаров длительного пользования, например бытовой техники, мебели, автомобиля: 49% в 2023 году против 44% в 2022 году. А еще выросло число людей, которые искали подработку в дополнение к основному доходу, - до 16% с 12%. "Количество тех, кто финансовое поведение не менял, продолжая тратить деньги и распоряжаться ими в прежнем режиме, осталось практически без изменений - 28% и 29% в 2022 и 2023 году соответственно", - отметили аналитики.
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россия, общество
Россия, Общество
Россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта, показал опрос

Moneyman: россияне в первом полугодии стали реже отказывать себе в отпуске и ремонте

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россияне в первом полугодии стали реже отказывать себе в отпуске и ремонте по сравнению с таким же периодом прошлого года, но при этом теперь чаще откладывают крупные покупки, рассказали РИА Новости аналитики сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).
«
"В 2022 году с ремонтом в квартире или на даче предпочитали повременить 32%, в 2023 году - 24%. Отказались от отпуска или сократили траты на него в 2022 году 53%, в 2023 году - уже только 37%", - выяснили эксперты сервиса, опросив в июле 3 тысячи россиян о том, как изменился их подход к различным тратам по итогам первого полугодия. Они сравнили результаты с аналогичным прошлогодним исследованием.
Немного уменьшилось, до 36% с 28%, и число тех, кто больше внимания уделяет поиску недорогих продуктов питания и товаров первой необходимости. Напротив, стало больше тех, кто решил отложить крупные покупки товаров длительного пользования, например бытовой техники, мебели, автомобиля: 49% в 2023 году против 44% в 2022 году. А еще выросло число людей, которые искали подработку в дополнение к основному доходу, - до 16% с 12%.
"Количество тех, кто финансовое поведение не менял, продолжая тратить деньги и распоряжаться ими в прежнем режиме, осталось практически без изменений - 28% и 29% в 2022 и 2023 году соответственно", - отметили аналитики.
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