https://ria.ru/20230727/rossiyane-1886523451.html

Россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта, показал опрос

Россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта, показал опрос - РИА Новости, 27.07.2023

Россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта, показал опрос

Россияне в первом полугодии стали реже отказывать себе в отпуске и ремонте по сравнению с таким же периодом прошлого года, но при этом теперь чаще откладывают... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T08:38

2023-07-27T08:38

2023-07-27T08:38

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875296777_0:172:3027:1875_1920x0_80_0_0_07a9d35343fcfdd835606a6aad49393a.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россияне в первом полугодии стали реже отказывать себе в отпуске и ремонте по сравнению с таким же периодом прошлого года, но при этом теперь чаще откладывают крупные покупки, рассказали РИА Новости аналитики сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). "В 2022 году с ремонтом в квартире или на даче предпочитали повременить 32%, в 2023 году - 24%. Отказались от отпуска или сократили траты на него в 2022 году 53%, в 2023 году - уже только 37%", - выяснили эксперты сервиса, опросив в июле 3 тысячи россиян о том, как изменился их подход к различным тратам по итогам первого полугодия. Они сравнили результаты с аналогичным прошлогодним исследованием. Немного уменьшилось, до 36% с 28%, и число тех, кто больше внимания уделяет поиску недорогих продуктов питания и товаров первой необходимости. Напротив, стало больше тех, кто решил отложить крупные покупки товаров длительного пользования, например бытовой техники, мебели, автомобиля: 49% в 2023 году против 44% в 2022 году. А еще выросло число людей, которые искали подработку в дополнение к основному доходу, - до 16% с 12%. "Количество тех, кто финансовое поведение не менял, продолжая тратить деньги и распоряжаться ими в прежнем режиме, осталось практически без изменений - 28% и 29% в 2022 и 2023 году соответственно", - отметили аналитики.

https://ria.ru/20230721/otpusk-1885346664.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество