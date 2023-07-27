https://ria.ru/20230727/rossiya-1886726414.html

Путин заявил, Россия будет помогать Африке в предотвращении конфликтов

Путин заявил, Россия будет помогать Африке в предотвращении конфликтов - РИА Новости, 27.07.2023

Путин заявил, Россия будет помогать Африке в предотвращении конфликтов

РФ будет способствовать предотвращению конфликтов на африканском континенте, готовы работать сообща, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T21:00

2023-07-27T21:00

2023-07-27T21:17

форум "россия — африка"

россия

экономика

африка

владимир путин

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С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. РФ будет способствовать предотвращению конфликтов на африканском континенте, готовы работать сообща, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме в честь участников саммита "Россия-Африка"."Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности", - сказал Путин.Российский лидер процитировал африканскую поговорку: "если хочешь идти быстро - иди один, если хочешь идти далеко - иди вместе"."Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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форум "россия — африка", россия, экономика, африка, владимир путин