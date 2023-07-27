https://ria.ru/20230727/rossiya-1886726414.html
Путин заявил, Россия будет помогать Африке в предотвращении конфликтов
Путин заявил, Россия будет помогать Африке в предотвращении конфликтов - РИА Новости, 27.07.2023
Путин заявил, Россия будет помогать Африке в предотвращении конфликтов
РФ будет способствовать предотвращению конфликтов на африканском континенте, готовы работать сообща, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T21:00
2023-07-27T21:00
2023-07-27T21:17
форум "россия — африка"
россия
экономика
африка
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886585196_0:0:3167:1781_1920x0_80_0_0_111ce5b3e88e50054ff06cc3a8afc9f1.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. РФ будет способствовать предотвращению конфликтов на африканском континенте, готовы работать сообща, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме в честь участников саммита "Россия-Африка"."Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности", - сказал Путин.Российский лидер процитировал африканскую поговорку: "если хочешь идти быстро - иди один, если хочешь идти далеко - иди вместе"."Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886585196_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_04bc1c028fd4aa45562608d4b4c709cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "россия — африка", россия, экономика, африка, владимир путин
Форум "Россия — Африка", Россия, Экономика, Африка, Владимир Путин
Путин заявил, Россия будет помогать Африке в предотвращении конфликтов
Путин заявил, что Россия будет способствовать предотвращению конфликтов в Африке
С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. РФ будет способствовать предотвращению конфликтов на африканском континенте, готовы работать сообща, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме в честь участников саммита "Россия-Африка".
"Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности", - сказал Путин.
Российский лидер процитировал африканскую поговорку: "если хочешь идти быстро - иди один, если хочешь идти далеко - иди вместе".
"Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство", - добавил Путин.
Россия получила в союзники целый континент