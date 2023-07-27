https://ria.ru/20230727/rossiya-1886575303.html

Путин назвал Россию ответственным поставщиком сельхозпродукции в мире

Путин назвал Россию ответственным поставщиком сельхозпродукции в мире - РИА Новости, 27.07.2023

Путин назвал Россию ответственным поставщиком сельхозпродукции в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия – ответственный поставщик сельхозпродукции и будет и дальше поддерживать нуждающиеся страны, в том числе... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:25

2023-07-27T12:25

2023-07-27T12:41

россия

экономика

санкт-петербург

владимир путин

зерновая сделка

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия – ответственный поставщик сельхозпродукции и будет и дальше поддерживать нуждающиеся страны, в том числе гуманитарными поставками."Доля России на мировом рынке пшеницы – 20%, Украины – менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. И те, кто утверждают, что это не так, что только обеспечение вот этой, так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна, просто извращают факты, говорят неправду. Собственно говоря, это на протяжении десятилетий, если не столетий является практикой некоторых западных государств. Наша страна будет далее, в том числе и своими гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся государства и регионы", – сказал Путин во время пленарного заседания экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230725/memorandum-1886094702.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, санкт-петербург, владимир путин, зерновая сделка, форум "россия — африка"