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Путин назвал Россию ответственным поставщиком сельхозпродукции в мире - РИА Новости, 27.07.2023
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12:25 27.07.2023 (обновлено: 12:41 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/rossiya-1886575303.html
Путин назвал Россию ответственным поставщиком сельхозпродукции в мире
Путин назвал Россию ответственным поставщиком сельхозпродукции в мире - РИА Новости, 27.07.2023
Путин назвал Россию ответственным поставщиком сельхозпродукции в мире
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия – ответственный поставщик сельхозпродукции и будет и дальше поддерживать нуждающиеся страны, в том числе... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:25
2023-07-27T12:41
россия
экономика
санкт-петербург
владимир путин
зерновая сделка
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия – ответственный поставщик сельхозпродукции и будет и дальше поддерживать нуждающиеся страны, в том числе гуманитарными поставками."Доля России на мировом рынке пшеницы – 20%, Украины – менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. И те, кто утверждают, что это не так, что только обеспечение вот этой, так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна, просто извращают факты, говорят неправду. Собственно говоря, это на протяжении десятилетий, если не столетий является практикой некоторых западных государств. Наша страна будет далее, в том числе и своими гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся государства и регионы", – сказал Путин во время пленарного заседания экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, экономика, санкт-петербург, владимир путин, зерновая сделка, форум "россия — африка"
Россия, Экономика, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Зерновая сделка, Форум "Россия — Африка"
Путин назвал Россию ответственным поставщиком сельхозпродукции в мире

Путин: называющие Россию безответственным поставщиком сельхозпродукции извращают факты

© Фотохост-агентство ТАСС | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и африканские делегаты на форуме в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и африканские делегаты на форуме в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин и африканские делегаты на форуме в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия – ответственный поставщик сельхозпродукции и будет и дальше поддерживать нуждающиеся страны, в том числе гуманитарными поставками.
"Доля России на мировом рынке пшеницы – 20%, Украины – менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. И те, кто утверждают, что это не так, что только обеспечение вот этой, так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна, просто извращают факты, говорят неправду. Собственно говоря, это на протяжении десятилетий, если не столетий является практикой некоторых западных государств. Наша страна будет далее, в том числе и своими гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся государства и регионы", – сказал Путин во время пленарного заседания экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РоссияЭкономикаСанкт-ПетербургВладимир ПутинЗерновая сделкаФорум "Россия — Африка"
 
 
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