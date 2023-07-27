https://ria.ru/20230727/rets-1886679265.html

РЭЦ заключил меморандумы о сотрудничестве с рядом стран Африки

РЭЦ заключил меморандумы о сотрудничестве с рядом стран Африки - РИА Новости, 27.07.2023

РЭЦ заключил меморандумы о сотрудничестве с рядом стран Африки

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) продолжает развивать сотрудничество с африканским континентом, на экономическом и гуманитарном форуме "Россия –... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:38

2023-07-27T17:38

2023-07-27T17:38

экономика

россия

камерун

мозамбик

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) продолжает развивать сотрудничество с африканским континентом, на экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" состоялось подписание нескольких меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает центр."Договоренности открывают новые возможности для российских компаний, способствуя развитию экспорта российских товаров и услуг, а также укреплению позиций страны на международном рынке", - говорится в сообщении.Так, в рамках деловой программы форума подписан меморандум между РЭЦ и Агентством по продвижению инвестиций и экспорта Республики Мозамбик (APIEX). Согласно договоренностям, стороны будут организовывать деловые миссии и образовательные мероприятия, направленные на развитие бизнеса и экономическое сотрудничество между двумя странами."Меморандум является важным шагом в развитии экономических связей между Россией и Мозамбиком. Такое сотрудничество позволит предприятиям обеих стран успешно входить на рынки партнеров и укреплять свои позиции. Предусматривается обмен информацией по крупным проектам для привлечения компаний", – отметил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.Особое внимание, по его словам, будет уделено обмену аналитическими материалами по приоритетным отраслям сотрудничества. Это позволит сторонам быть в курсе текущих тенденций и развития важных отраслей экономики, что, в частности, будет способствовать созданию новых возможностей для российского экспорта.В настоящий момент во внешнеторговом обороте между Российской Федерацией и Республикой Мозамбик наблюдается паритет, что говорит о взаимодополняемости экспорта и импорта между двумя странами. Россия остается крупным поставщиком сельскохозяйственной и химической продукции на рынок Мозамбика, Мозамбик же – один из поставщиков редкоземельных металлов и табачной продукции на отечественный рынок.Кроме того, состоялось подписание меморандума с компанией Multi-Services Et Materiel Industriel (MSMI) SARL (Камерун). Основная цель достигнутых договоренностей – совместное продвижение российского промышленного оборудования на рынках Центральной Африки, в особенности в Камеруне.Предполагается, что РЭЦ и MSMI будут активно обмениваться информацией о крупных государственных проектах, а также оказывать поддержку российским компаниям, желающим выйти на рынок Камеруна. Сейчас в Камеруне активными темпами развивается промышленность, реализовываются инфраструктурные проекты, здесь российские компании смогут выгодно конкурировать с другими мировыми игроками."Камерун является одной из ведущих экономик Центральной Африки и предлагает широкий спектр инвестиционных возможностей. Объем поддержанного экспорта Группы РЭЦ в Камерун в прошлом году составил 19,6 млн долл. США. Совместные усилия РЭЦ и MSMI позволят российским компаниям нарастить присутствие на этом перспективном рынке и укрепить свои позиции", – уточнил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.

https://ria.ru/20230726/postavki-1886326819.html

https://ria.ru/20230724/torgovlya-1886042622.html

https://ria.ru/20230721/rets-1885569197.html

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камерун

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, камерун, мозамбик, российский экспортный центр (рэц)