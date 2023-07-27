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Путин пожелал главе Зимбабве успехов на выборах

Путин пожелал главе Зимбабве успехов на выборах - РИА Новости, 27.07.2023

Путин пожелал главе Зимбабве успехов на выборах

Президент РФ Владимир Путин пожелал действующему президенту Зимбабве Эммерсону Дамбудзо Мнангагве успехов на предстоящих выборах. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:58

2023-07-27T18:58

2023-07-27T19:03

владимир путин

зимбабве

россия

экономика

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал действующему президенту Зимбабве Эммерсону Дамбудзо Мнангагве успехов на предстоящих выборах. "Знаем, что в вашей стране скоро состоятся очередные всеобщие выборы. Уверен, они пройдут в соответствии с национальными и международными стандартами. Я хотел бы пожелать вам и возглавляемой вами партии успехов", – сказал Путин на встрече с президентом Зимбабве.

зимбабве

россия

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владимир путин, зимбабве, россия, экономика, форум "россия — африка"